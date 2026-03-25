Η Ουάσινγκτον φαίρεται να είναι απογοητευμένη με τη λίστα όρων που παρουσίασε το Ιράν προκειμένου να εισέλθει σε διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, σύμφωνα με πληροφορίες.

Το Ιράν παρουσίασε πρόσφατα στις ΗΠΑ μια λίστα απαιτήσεων που αναμένει να ικανοποιήσει η κυβέρνηση Τραμπ, εάν επιθυμεί να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal την Τετάρτη, σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Μεταξύ αυτών των απαιτήσεων, το Ιράν φέρεται να ζητά οικονομικό έλεγχο των Στενών του Ορμούζ, κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο, καθώς και τη δυνατότητα να συνεχίσει την ανάπτυξη του βαλλιστικού του προγράμματος χωρίς περιορισμούς.

Άλλοι όροι που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν τη διάλυση αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην περιοχή και οικονομική αποζημίωση για τις ζημιές του πολέμου.

Οι απαιτήσεις διαβιβάστηκαν μέσω τρίτων διαμεσολαβητών και δεν υπάρχει άμεση επικοινωνία μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης. Πολλές από τις απαιτήσεις του Ιράν φαίνεται να έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τις θέσεις των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι ΗΠΑ ζητούν, μεταξύ άλλων, από το Ιράν να περιορίσει την εμβέλεια και τον αριθμό των πυραύλων του, να δεσμευτεί ότι θα τους χρησιμοποιεί μόνο για άμυνα, να εγκαταλείψει την υποστήριξη περιφερειακών συμμάχων όπως η Χεζμπολάχ, καθώς και να διαλύσει πλήρως τις πυρηνικές του δυνατότητες και να παραδώσει τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου.

Αμερικανοί και μεσανατολικοί αξιωματούχοι που επικαλείται η εφημερίδα χαρακτήρισαν τις απαιτήσεις του Ιράν μη ρεαλιστικές και εκτίμησαν ότι μειώνουν ακόμη περισσότερο τις πιθανότητες συμφωνίας.

«Ούτε τώρα, ούτε ποτέ»

Το Ιράν, ενισχύοντας αυτή τη στάση, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ «διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους». Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι συμμετέχει σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ, παρότι ο Τραμπ επιμένει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις «με τα κατάλληλα πρόσωπα».

Σε δηλώσεις του στα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι, διερωτήθηκε αν «η εσωτερική σας σύγκρουση έφτασε στο σημείο να διαπραγματεύεστε με τον εαυτό σας».

«Άνθρωποι σαν εμάς δεν μπορούν ποτέ να τα βρουν με ανθρώπους σαν εσάς», δήλωσε. «Η στρατηγική δύναμη που επικαλούσασταν έχει μετατραπεί σε στρατηγική αποτυχία».

«Η εποχή των κενών υποσχέσεών σας έχει τελειώσει», πρόσθεσε. «Όπως λέγαμε πάντα… κανείς σαν εμάς δεν θα κάνει συμφωνία μαζί σας. Ούτε τώρα. Ούτε ποτέ».

Ο Ζολφαγκάρι προειδοποίησε επίσης ότι οι αμερικανικές επενδύσεις δεν θα ανακάμψουν και ότι οι τιμές ενέργειας δεν θα επανέλθουν στα προπολεμικά επίπεδα, αν η Ουάσινγκτον δεν αποδεχθεί ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εγγυώνται τη σταθερότητα στην περιοχή.

Η ηγεσία του Ιράν έχει δηλώσει ότι δεν μπορεί να διαπραγματευτεί με τις ΗΠΑ, καθώς η Ουάσινγκτον έχει επιτεθεί στη χώρα δύο φορές κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων τα τελευταία δύο χρόνια.

Το Ιράν είχε «πολύ κακή εμπειρία με την αμερικανική διπλωματία», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών. Δεν διεξάγονται συνομιλίες, επέμεινε, καθώς οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας επικεντρώνονται στην άμυνα. Ωστόσο, δύο Πακιστανοί αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το Ιράν έχει λάβει μια αμερικανική πρόταση 15 σημείων για τον τερματισμό του πολέμου.

Η πρόταση περιλαμβάνει άρση κυρώσεων, συνεργασία στον τομέα της πολιτικής πυρηνικής ενέργειας, περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν, επιτήρηση από τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας, περιορισμούς στους πυραύλους και ελεύθερη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Αιγύπτιος αξιωματούχος χαρακτήρισε την πρόταση «συνολική συμφωνία» για εκεχειρία, αλλά σημείωσε ότι απαιτούνται μεγάλες προσπάθειες για να οριστικοποιηθούν οι λεπτομέρειες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε αρχικά τη Δευτέρα ότι διεξάγονται διαπραγματεύσεις και ανέβαλε στρατιωτικά πλήγματα για να δοθεί χρόνος για συνομιλίες.

Το Ιράν, μέσω μηνύματος στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, διαβεβαίωσε ότι επιτρέπει ασφαλή διέλευση σε «μη εχθρικά πλοία» από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Πηγή: skai.gr

