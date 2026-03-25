Οι ΗΠΑ επιβεβαιώνουν την αποστολή αλεξιπτωτιστών στη Μέση Ανατολή

Μετά από ημέρες ερωτημάτων, το Πεντάγωνο επιβεβαίωσε επισήμως την ανάπτυξη ορισμένων χερσαίων στρατευμάτων στη Μέση Ανατολή.

Σε δήλωση προς το BBC, εκπρόσωπος ανέφερε ότι τμήματα του αρχηγείου της 82ης Αερομεταφερόμενης Μεραρχίας, ορισμένες «υποστηρικτικές μονάδες μεραρχίας» και η 1η Ταξιαρχία Μάχης θα αναπτυχθούν στη Μέση Ανατολή. Για λόγους ασφαλείας, ο εκπρόσωπος αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Η σύνθεση αυτών των μονάδων αποκαλύπτει πολλά για τις δυνατότητες που μεταφέρονται και ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν σε ενδεχόμενη σύγκρουση.

Με έδρα τη Βόρεια Καρολίνα, η 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία θεωρείται μία από τις κορυφαίες συμβατικές μονάδες μάχης του αμερικανικού στρατού, με ορισμένα τμήματά της να είναι διαρκώς έτοιμα να αναπτυχθούν οπουδήποτε στον κόσμο εντός 18 ωρών.

Οι στρατιώτες αυτοί είναι εκπαιδευμένοι να εισέρχονται σε στόχους με αλεξίπτωτο ή ελικόπτερο και να τους καταλαμβάνουν. Στην περίπτωση του Ιράν, θα μπορούσαν να προσφέρουν στις ΗΠΑ τη δυνατότητα κατάληψης της νήσου Χαργκ ή άλλων στρατηγικών σημείων.

Ωστόσο, η μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί για υψηλή κινητικότητα και δεν διαθέτει βαρύ εξοπλισμό για παρατεταμένες επιχειρήσεις.

Η 1η Ταξιαρχία Μάχης, ή 1η BCT, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και ανήκει στη 10η Ορεινή Μεραρχία, είναι πλήρως εξοπλισμένη για παρατεταμένες επιχειρήσεις ή «επιχειρήσεις πλήρους φάσματος», όπως αποκαλούνται στη στρατιωτική ορολογία.

Πηγή: skai.gr

