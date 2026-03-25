Ιράκ: Τουλάχιστον επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν σε νέα επίθεση στο δυτικό τμήμα της χώρας

Τουλάχιστον επτά στρατιώτες σκοτώθηκαν σήμερα στο Ιράκ σε αεροπορικό πλήγμα που είχε στόχο βάση στο δυτικό τμήμα της χώρας, η οποία είχε γίνει και χθες Τρίτη στόχος φονικού βομβαρδισμού εναντίον της Χασντ αλ Σάαμπι, μιας παραστρατιωτικής οργάνωσης στην οποία συμμετέχουν φιλοϊρανικές ομάδες και έχει ενταχθεί στον τακτικό στρατό.

Από την έναρξη της ισραηλινοαμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το Ιράκ έχει εμπλακεί σε μια σύγκρουση που ήθελε να αποφύγει πάση θυσία. Φιλοϊρανικές ιρακινές ένοπλες ομάδες αναλαμβάνουν καθημερινά την ευθύνη για επιθέσεις εναντίον αμερικανικού στρατιωτικού προσωπικού ή συμφερόντων, ενώ γίνονται στόχος πληγμάτων που αποδίδονται στις ΗΠΑ ή το Ισραήλ.

Ο θάνατος επτά Ιρακινών στρατιωτών σήμερα καταδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι αρχές στην προσπάθειά τους να κρατήσουν τη χώρα μακριά από την περιφερειακή σύγκρουση, την ώρα που στο εσωτερικό των Χασντ αλ Σάαμπι (Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης) υπάρχουν ένοπλες παρατάξεις που ενεργούν από μόνες τους, εκτός οποιουδήποτε επίσημου πλαισίου.

Σύμφωνα με αξιωματούχο ασφαλείας, τον οποίο επικαλείται το AFP, αεροπορικό πλήγμα είχε στόχο τη βάση στην περιοχή Χαμπανίγια, στην επαρχία αλ Άνμπαρ, όπου σταθμεύουν μέλη του στρατού, της αστυνομίας και της Χασντ αλ Σάαμπι.

Μετά τον βομβαρδισμό «πυρά από μαχητικό αεροσκάφος» στοχοθέτησαν τη βάση, κυρίως μια στρατιωτική κλινική, διευκρίνισε το ιρακινό υπουργείο Άμυνας σε ανακοίνωσή του, κάνοντας λόγο για επτά νεκρούς και 13 τραυματίες μεταξύ των «μαχητών» του.

Η επίθεση «αποτελεί κατάφωρη και επικίνδυνη παραβίαση του διεθνούς δίκαιου», το οποίο απαγορεύει τη στοχοθέτηση ιατρικών υποδομών και του προσωπικού τους», κατήγγειλε το υπουργείο.

Εξάλλου το γραφείο του Ιρακινού πρωθυπουργού ανακοίνωσε ότι η Βαγδάτη θα απευθυνθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ενώ σκοπεύει να καλέσει για εξηγήσεις τον Αμερικανό επιτετραμμένο και τον Ιρανό πρεσβευτή για να διαμαρτυρηθεί επισήμως για τις επιθέσεις εναντίον των δυνάμεων της Χασντ και των Κούρδων πεσμεργκά.

«Θα υποβληθεί επίσημη καταγγελία, υποστηριζόμενη από αποδεικτικά στοιχεία και λεπτομερή τεκμηρίωση, (...) προκειμένου να διεκδικηθούν τα δικαιώματα του Ιράκ και του λαού του απέναντι σε αυτές τις παραβιάσεις», ανέφερε η ανακοίνωση του γραφείου του πρωθυπουργού Σία αλ Σουντάνι.

Χθες η ίδια βάση έγινε στόχος «αμερικανικού αεροπορικού πλήγματος», με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 15 μαχητές της Χασντ αλ Σάαμπι.

Η επίθεση ώθησε τις αρχές του Ιράκ να παραχωρήσουν «δικαίωμα αντιποίνων και αυτοάμυνας» για την αντιμετώπιση επιθέσεων που στοχεύουν «θέσεις και κρατικές μονάδες των Δυνάμεων Λαϊκής Κινητοποίησης και άλλων ενόπλων δυνάμεων».

Η Βαγδάτη καταγγέλλει τόσο τις επιθέσεις εναντίον της Χασντ όσο και αυτές με στόχο ξένους στρατιωτικούς και διπλωματικές αντιπροσωπείες στο έδαφός του Ιράκ.

Το Πεντάγωνο έχει παραδεχθεί ότι έχει χρησιμοποιήσει πολεμικά ελικόπτερα για να πλήξει φιλοϊρανικές ένοπλες ομάδες στο Ιράκ.

Οι εχθροπραξίες έχουν επεκταθεί και στο βόρειο τμήμα της χώρας όπου έξι μέλη των ενόπλων δυνάμεων της ημιαυτόνομης περιοχής του Ιρακινού Κουρδιστάν, των πεσμεργκά, σκοτώθηκαν χθες Τρίτη.

Οι ιρανικές αρχές παραδέχθηκαν ότι τα φονικά πλήγματα με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον των πεσμεργκά ήταν «λάθος», δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρακινού Κουρδιστάν Νεσιρβάν Μπαρζανί.

«Μόλις σημειώθηκε το περιστατικό, επικοινωνήσαμε με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν η οποία παραδέχθηκε ότι επρόκειτο για λάθος. Δεσμεύθηκαν ότι θα διεξαχθεί έρευνα για το θέμα (…) και εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στο Κουρδιστάν», πρόσθεσε ο ίδιος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

