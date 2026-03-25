Αγγλία: Απάτη εκατομμυρίων λιρών από πρώην μοντέλο- Έταζε... προίκα στα θύματά της

Σε επτά χρόνια και επτά μήνες φυλακή καταδικάστηκε η Γκέμα Κίνγκσλει, 50χρονο πρώην μοντέλο της Vogue που επί χρόνια εξαπατούσε ανυποψίστους άνδρες με τους οποίους σύναπτε ερωτικές σχέσεις προκειμένου να τους αποσπάσει μεγάλα χρηματικά ποσα τάζοντας τους.... πρόικα 80 εκατομμυρίων λιρών.

Η δίκη της «κατά συρροήν... καρδιοκλέφτρας» έγινε στο δικαστήριο του Σουίντομ, καθώς εξαπατούσε επί χρόνια συντρόφους της αποσπώντας μεγάλα χρηματικά ποσά.

Το πρώην μοντέλο από το Νορθάμπερλαντ, έπειθε τα θύματά του ότι επρόκειτο να κληρονομήσει περί τα 80 εκατομμύρια λίρες πείθοντας τα να χρηματοδοτούν την πολυτελή ζωή της, καλύπτοντας έξοδα για ακριβά αυτοκίνητα, ταξίδια ακόμη και γαμήλιες τελετές.

Η Κίνγκσλει ομολόγησε συνολικά 13 αδικήματα, μεταξύ των οποίων κλοπές, απάτες με ψεύτικα παραστατικά και πλαστά έγγραφα. Σύμφωνα με το δικαστήριο, «ύφαινε έναν ιστό ψεμάτων» για να χειραγωγεί τα θύματά της, αφήνοντάς τα οικονομικά κατεστραμμένα και ψυχολογικά τραυματισμένα.

Ο δικαστής Τζέισον Τέιλορ χαρακτήρισε την κατηγορούμενη «οικονομικό θηρευτή», τονίζοντας ότι βασιζόταν στη γοητεία της για να εξαπατά τα θύματά της.

Ενδεικτικά, άνδρας δαπάνησε πάνω από 100.000 λίρες για έξοδα που εκείνη υποσχόταν ότι θα καλυφθούν από υποτιθέμενη κληρονομιά που θα λάμβανε. Σε άλλη περίπτωση, θύμα έχασε πάνω από 30.000 λίρες, ενώ έφτασε ακόμη και στο σημείο να μείνει άστεγο, πιστεύοντας ότι θα μετακομίσει σε πολυτελές ακίνητο που τελικά δεν αγοράστηκε ποτέ.

Η Κίνγκσλει χρησιμοποιούσε επίσης τραπεζικές κάρτες χωρίς άδεια, άνοιγε λογαριασμούς στο όνομα των θυμάτων και προχωρούσε σε δαπανηρές αγορές ή τζόγο. Η δράση της αποκαλύφθηκε το 2019 έπειτα από καταγγελία, με την έρευνα της αστυνομίας να «φέρνει στο φως» πλήθος απατών

Αρχικά αρνήθηκε τις κατηγορίες ενώ διέφυγε και της σύλληψης. Τελικά εντοπίστηκε στη Σκωτία και συνελήφθη μετά από έλεγχο οχήματος για υπερβολική ταχύτητα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.