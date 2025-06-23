Απειλές κατά του Αμερικανού προέδρου εξαπέλυσε η Τεχεράνη λίγες ημέρες πριν οι ΗΠΑ αποφασίσουν να χτυπήσουν ιρανικές πυρηνικές. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πηγές το Ιράν απείλησε τις ΗΠΑ με τρομοκρατικές επιθέσεις σε περίπτωση εμπλοκής της στη σύγκρουση με το Ιρσαήλ.

Το μήνυμα έφτασε στα αφτιά του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο κορυφής της G7 στον Καναδά την περασμένη εβδομάδα, την οποία ο Τραμπ, σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους και ένα ακόμη άτομο.

Συγκεκριμένα, το Ιράν απείλησε να εξαπολύσει τρομοκρατικές επιθέσεις εντός των ΗΠΑ εάν δεχθεί επίθεση, συνέχισε.

Ο Τραμπ ορκίστηκε χθες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι οποιαδήποτε ιρανικά αντίποινα εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών «ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΜΕ ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΗΚΕ ΑΠΟΨΕ».

Η κυβέρνησή του, καθώς και οι υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε βασικές πόλεις, βρίσκονται σε υψηλή επιφυλακή για τυχόν πιθανά αντίποινα εντός των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας προειδοποίησε σε σημερινή του δήλωση ότι «η σύγκρουση στο Ιράν προκαλεί ένα περιβάλλον αυξημένης απειλής στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η δήλωση ανέφερε ότι θα μπορούσε να υπάρχει αυξημένη πιθανότητα τρομοκρατικών επιθέσεων στην αμερικανική επικράτεια, ιδιαίτερα «εάν η ιρανική ηγεσία εκδώσει θρησκευτική απόφαση που θα ζητά αντίποινα εναντίον στόχων στην πατρίδα». Ανέφερε επίσης ότι το Ιράν θα μπορούσε να εξαπολύσει κυβερνοεπιθέσεις σε αμερικανικά δίκτυα και να στοχεύσει νυν και πρώην αξιωματούχους της κυβέρνησης των ΗΠΑ, τους οποίους η Τεχεράνη κατηγορεί για τη δολοφονία του κορυφαίου Ιρανού στρατηγού, Κασέμ Σουλεϊμανί, το 2020.

Το Ιράν έχει δυσκολευτεί να οργανώσει επιχειρήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες στο παρελθόν.

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε στο "Meet the Press" του NBC News ότι η κυβέρνηση εξετάζει την πιθανότητα μιας τρομοκρατικής επίθεσης στις ΗΠΑ «πολύ στενά» και εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι αρχές επιβολής του νόμου μπορούν να χειριστούν την απειλή.

Ένα σημείο ανησυχίας, είπε, είναι η έλλειψη «πλήρους καταγραφής» όσων μπορεί να έχουν εισέλθει στη χώρα κατά τη διάρκεια της θητείας του Προέδρου Τζο Μπάιντεν χωρίς να υπάρξει σωστός έλεγχος. «Γνωρίζουμε ότι ορισμένοι από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονταν σε λίστες παρακολούθησης για τρομοκρατία», είπε ο Βανς.

Ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης που ασχολείται με το ζήτημα του Ιράν δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους πιστεύουν επίσης ότι το Ιράν έχει την ικανότητα να επιτεθεί σε Ευρωπαίους και Αμερικανούς υπηκόους πέρα ​​από το έδαφος των ΗΠΑ και πέρα ​​από τη Μέση Ανατολή.

