Τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή αναμένεται να συζητήσουν σήμερα οι υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ, κατά τη σύνοδό τους στις Βρυξέλλες, την ώρα που αυξάνει η διεθνής ανησυχία αφού οι ΗΠΑ έπληξαν πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Ιράν, σε υποστήριξη προς τα πλήγματα που εξαπολύει εδώ και ημέρες το Ισραήλ εναντίον ιρανικών στόχων.

Ένα από τα βασικά ζητήματα που θα απασχολήσει τους υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ είναι πώς θα μπορέσουν να συμβάλουν στην αποκλιμάκωση της κρίσης και στην επιστροφή στη διπλωματία.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής εξωτερικής πολιτικής Κάγια Κάλας κάλεσε χθες, Κυριακή, όλες τις πλευρές «να κάνουν ένα βήμα πίσω, να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση».

Η Γάζα και οι ενέργειες του Ισραήλ στην ατζέντα

Ένα ακόμη ζήτημα στην ατζέντα των συνομιλιών των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα είναι τα συμπεράσματα έκθεσης, σύμφωνα με την οποία οι ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, δε συνάδουν με τις αρχές Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ.

Η έκθεση αυτή της Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, της διπλωματικής υπηρεσίας της ΕΕ, δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «υπάρχουν ενδείξεις ότι το Ισραήλ παραβιάζει τις υποχρεώσεις του αναφορικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα βάσει του Άρθρου 2 της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ- Ισραήλ».

«Οι συνεχιζόμενοι περιορισμοί, που επιβάλλει το Ισραήλ στην προμήθεια τροφίμων, φαρμάκων, ιατρικού εξοπλισμού και άλλων ζωτικής σημασίας εφοδίων, επηρεάζουν το σύνολο του πληθυσμού της Γάζας», αναφέρει η έκθεση.

Ερωτηθείς σχετικά Ισραηλινός αξιωματούχος χαρακτήρισε την Παρασκευή την έκθεση «μονόπλευρη», εκτιμώντας ότι «αποτελεί παράδειγμα των δύο μέτρων και δύο σταθμών που χρησιμοποιεί η ΕΕ έναντι του Ισραήλ».

Με βάση τη Συμφωνία Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ, η οποία τέθηκε σε ισχύ το 2000, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι η σχέση τους «θα βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δημοκρατικών αρχών».

Η έκθεση περιλαμβάνει μια ενότητα αφιερωμένη στην κατάσταση στη Γάζα, η οποία καλύπτει ζητήματα που σχετίζονται με την άρνηση παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας, τις επιθέσεις με σημαντικό αριθμό θυμάτων, τις επιθέσεις σε νοσοκομεία και ιατρικές εγκαταστάσεις, τον εκτοπισμό και την έλλειψη λογοδοσίας. Παράλληλα εξετάζει και την κατάσταση στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περιλαμβανομένης της βίας εις βάρος Παλαιστινίων από τους εβραίους εποίκους.

Οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της ΕΕ τώρα πρέπει να εξετάσουν αν και πώς θα απαντήσουν σε αυτή την έκθεση, με τους υπουργούς Εξωτερικών να εμφανίζονται διχασμένοι. Αν και κάποιοι τάσσονται υπέρ της λήψης μέτρων εις βάρος του Ισραήλ, δεν αναμένεται να ληφθούν σήμερα συγκεκριμένες αποφάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

