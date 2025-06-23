Τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περίπου είκοσι τραυματίστηκαν σε νέα επιδρομή της Ρωσίας με drones στο Κίεβο και στην περιφέρειά του, τα ξημερώματα της Δευτέρας, σύμφωνα με νεώτερο απολογισμό.

Την ίδια ώρα, δύο ακόμη άνθρωποι σκοτώθηκαν στη βόρεια Ουκρανία.

Ο υπουργός Εσωτερικών της Ουκρανίας Ιχόρ Κλιμένκο έκανε λόγο για «μαζικούς βομβαρδισμούς με πυραύλους και drones» στη διάρκεια της νύκτας και κατήγγειλε «πλήγματα εναντίον κατοικημένων περιοχών, νοσοκομείων, αθλητικών εγκαταστάσεων» από τις ρωσικές δυνάμεις, οι οποίες δεν επέδειξαν «κανέναν σεβασμό στην έννοια της πολιτικής υποδομής».

Στη συνοικία Σεβτσενκίβσκι, στο δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας, «ολόκληρο τμήμα πολυώροφης πολυκατοικίας καταστράφηκε», ανέφερε ο Κλιμένκο, μέσω Telegram.

Ο δήμαρχος του Κιέβου,Βιτάλι Κλίτσκο, δήλωσε ότι ο απολογισμός των νεκρών από αυτό το πλήγμα ανέρχεται σε έξι, ενώ διευκρίνισε ότι «σε εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις διάσωσης».

Αλλη μία γυναίκα έχασε τη ζωή της στην Μπίλα Τσέρκβα, κοινότητα νότια της πρωτεύουσας, όπου τραυματίστηκαν άλλοι δέκα κάτοικοι, πρόσθεσε ο Κλιμένκο.

Στο Κίεβο, στο προάστιο Σβιατοσίνσκι, υπέστη ζημιές σταθμός του μετρό που χρησιμοποιείται ως καταφύγιο και πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο. Ο ίδιος έκανε λόγο για εσκεμμένη ενέργεια που εντάσσεται στη συστηματική πρακτική της αντίπαλης πλευράς — το «ρωσικό στιλ», όπως το έθεσε.

Στη βόρεια Ουκρανία, στο Τσερνίχιβ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από επιδρομή drones, από τα οποία τραυματίστηκαν και δέκα άνθρωποι χθες, Κυριακή, το βράδυ, ανήρτησε στο Telegram ο Βιάτσεσλαβ Τσαούς επικεφαλής των τοπικών αρχών.

Στην άλλη πλευρά, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε πως μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν 16 ουκρανικά drones από τις 22:00 ως τις 06:00 (ώρες Ελλάδας).

Τα δεκατρία καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Ραστόφ και τα υπόλοιπα στις περιφέρειες Αστραχάν και Βολγκαγκράντ, πρόσθεσε το υπουργείο μέσω Telegram.

Οι ουκρανικές πόλεις γίνονται κάθε νύκτα στόχος ρωσικών πληγμάτων, ενώ οι συνομιλίες για μια εκεχειρία μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Τουλάχιστον 28 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 130 τραυματίστηκαν στο Κίεβο τη νύκτα της 16ης προς τη 17η Ιουνίου από ρωσική επίθεση με περισσότερα από 440 drones και 32 πυραύλους, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές.

