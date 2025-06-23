Ως μια «εντυπωσιακή στρατιωτική επιτυχία» χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνοντας ότι προκλήθηκε «μνημειώδης καταστροφή» και ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Ισλαμικής Δημοκρατίας «εξαφανίστηκαν εντελώς».

Δυτικές στρατιωτικές πηγές ανέφεραν στο CNN ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί πλήρως η ζημιά που προκλήθηκε από τους μαερικανικούς βομβαρδισμούς που έπληξαν τις κύριες πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Αλλά ακόμη και αν ο χαρακτηρισμός του Τραμπ αποδειχθεί ακριβής, η καταστροφή των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν μπορεί να μην σημαίνει το τέλος της ιρανικής πυρηνικής απειλής, αλλά μάλλον το αντίθετο.

Επί χρόνια, σκληροπυρηνικές φωνές εντός της Ισλαμικής Δημοκρατίας ζητούν πυρηνικά όπλα ως αποτρεπτικό μέσο ενάντια ακριβώς σε μια τέτοιου είδους συντριπτική επίθεση. Και ενώ το Ιράν συνεχίζει να επιμένει ότι το πυρηνικό του πρόγραμμα έχει αυστηρά ειρηνικούς σκοπούς, αυτές οι εκκλήσεις αναπόφευκτα θα έχουν ενισχυθεί και οι σκληροπυρηνικοί υπέρμαχοι της πυρηνικής ενέργειας μπορεί επιτέλους να πετύχουν τον σκοπό τους, σχολιάζει σε ανάλυσή του το CNN.

Ιρανοί αξιωματούχοι ήδη υπαινίσσονται δημόσια την αποχώρηση από μια βασική συνθήκη - τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων, ή αλλιώς NPT - που έχει σχεδιαστεί για την παρακολούθηση και την πρόληψη της παγκόσμιας εξάπλωσης των πυρηνικών όπλων.

«Η NPT δεν είναι σε θέση να μας προστατεύσει, οπότε γιατί μια χώρα όπως το Ιράν ή άλλες χώρες που ενδιαφέρονται να έχουν ειρηνική πυρηνική ενέργεια, θα πρέπει να βασίζονται στην NPT», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί σε συνέδριο στην Κωνσταντινούπολη.

Ωστόσο, άλλοι Ιρανοί νομοθέτες έχουν ζητήσει από την Ισλαμική Δημοκρατία να αποσυρθεί επίσημα από τη συνθήκη, κάτι που πιθανότατα θα ερμηνευτεί ως μια ουσιαστική επιβεβαίωση της ιρανικής πρόθεσης να κατασκευάσει πυρηνικά όπλα.

Αλλά, η πρόθεση διαφέρει από την ικανότητα και η πυρηνική ικανότητα είναι πιθανό να αποτελέσει μεγάλο ζήτημα αμέσως μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Όπως φαίνεται να επιβεβαιώνουν οι τελευταίες δορυφορικές εικόνες, το πλήγμα με περισσότερες από δώδεκα βόμβες-καταστροφείς καταφυγίων θα έχει εμποδίσει σοβαρά, αν όχι καταστρέψει, το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Αλλά εάν υπάρχει πολιτική βούληση, οι εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού μπορούν τελικά να επισκευαστούν ή να ανακατασκευαστούν, ενώ η τεχνική τεχνογνωσία του Ιράν θα επιβιώσει, παρά τη στοχοποίηση πολλών Ιρανών πυρηνικών επιστημόνων από το Ισραήλ.

Εν τω μεταξύ, αξιωματούχοι της πυρηνικής εποπτικής αρχής των Ηνωμένων Εθνών, της ΔΟΑΕ, δηλώνουν ότι δεν είναι σίγουροι για την τύχη του πυρηνικού υλικού που έχει ήδη κατασκευάσει το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ποσοτήτων ουρανίου-235 εμπλουτισμένου στο 60%, το οποίο είναι πολύ κοντά σε επίπεδα παραγωγής όπλων.

Τα ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι οι τρεις πυρηνικές εγκαταστάσεις που έπληξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες - Φορντό, Νατάνζ και Ισφαχάν - είχαν «εκκενωθεί» εκ των προτέρων, γεγονός που εγείρει την πιθανότητα μέρος ή το σύνολο αυτού του υλικού να αποθηκεύεται αλλού, πιθανώς σε μυστική εγκατάσταση, άγνωστη στους πυρηνικούς επιθεωρητές.

Αλλά με ολόκληρη την περιοχή να προετοιμάζεται τώρα για περισσότερα ιρανικά αντίποινα κατά του Ισραήλ, στις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις ή σε βασικές ναυτιλιακές οδούς, όπως το Στενό του Ορμούζ- οι ειρηνευτικές συνομιλίες φαίνονται αρκετά μακρινές.

«Οι συνομιλίες μας με το Ιράν ήταν ένα πραγματικό παράθυρο ευκαιρίας», επέμεινε ένας Ευρωπαίος διπλωμάτης στο CNN, αναφερόμενος στις σύντομες συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ Ευρωπαίων και Ιρανών αξιωματούχων στη Γενεύη την Παρασκευή.

«Αλλά οι Αμερικανοί έχουν πλέον κλείσει αυτό το παράθυρο», πρόσθεσε ο διπλωμάτης.

