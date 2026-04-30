Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, σε συνομιλία με την Ιάπωνα πρωθυπουργό Σαναέ Τακαΐτσι, δήλωσε ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη να επανέλθει στην οδό του διαλόγου, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουάσιγκτον θα αλλάξει τη στάση της.

Παράλληλα, ο Ιρανός πρόεδρος επέρριψε ευθύνες στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για την κατάσταση στον Περσικό Κόλπο, κάνοντας λόγο για «αμερικανική πειρατεία» εις βάρος ιρανικών πλοίων, ζητώντας να σταματήσουν και να καταδικαστούν τέτοιες πρακτικές.

Κατά την τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, η Ιάπωνας πρωθυπουργός κάλεσε για επανέναρξη των συνομιλιών μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον, καθώς και για τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Η Τακαΐτσι χαρακτήρισε επίσης τη διέλευση ιαπωνικών συμφερόντων πετρελαιοφόρου από το Στενό του Ορμούζ ως «θετική εξέλιξη από την άποψη της προστασίας των Ιαπώνων πολιτών». Παράλληλα, επανέλαβε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ελεύθερη και ασφαλής ναυσιπλοΐα για όλα τα πλοία σε αυτήν τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό της Μέσης Ανατολής.



Πηγή: skai.gr

