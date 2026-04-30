Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τρομακτική πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: Εκπαιδευόμενος οδηγός παρέσυρε και ΙΧ - Δείτε βίντεο

Μια ομάδα δυτών έσπευσε στην περιοχή και και οι τέσσερις επιβαίνοντες διασώθηκαν από το λεωφορείο καθώς αυτό άρχισε να βυθίζεται γρήγορα

Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες έπεσε στον ποταμό Σηκουάνα του Παρισιού, αφού ένας εκπαιδευόμενος οδηγός φέρεται να έκανε λάθος.

Το όχημα χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε επίσης στον ποταμό γύρω στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος σήμερα το πρωί. Τέσσερα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο εκείνη την ώρα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενός εκπαιδευτή και δύο επιβατών.

Εξ όσων έγινε γνωστό, δεν υπήρχε κανείς μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη γέφυρα Draveil κοντά στην αποβάθρα Quai Jean-Pierre Timbaud, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Μια ομάδα δυτών έσπευσε στην περιοχή και και οι τέσσερις επιβαίνοντες διασώθηκαν από το λεωφορείο καθώς αυτό άρχισε να βυθίζεται γρήγορα. Εικόνες έδειχναν το όχημα πλήρως βυθισμένο στο νερό, ενώ ένα σκούρο μπλε αυτοκίνητο επέπλεε λίγα μέτρα μακριά. Οι δύτες ερεύνησαν το όχημα προτού επιβεβαιώσουν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Η δήμαρχος του Juvisy, Lamia Bensarsa Reda, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το ατύχημα, προσθέτοντας ότι ήταν η «χειρότερη μέρα» της ζωής της.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόλις βίωσα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», δήλωσε επίσης μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

«Οι δημοτικοί αστυνομικοί μας βρίσκονται στο σημείο για να διατηρήσουν την κυκλοφορία, η οποία είναι πολύ επιβαρυμένη, όσο το δυνατόν πιο ομαλή γύρω από τις όχθες του Σηκουάνα», πρόσθεσε η Reda. Σε δελτίο τύπου, ανέφερε ότι ο οργανισμός Île-de-France Mobilités «ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών του να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτού του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: λεωφορείο Σηκουάνας
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
120 0 Bookmark