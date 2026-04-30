Ένα λεωφορείο που μετέφερε επιβάτες έπεσε στον ποταμό Σηκουάνα του Παρισιού, αφού ένας εκπαιδευόμενος οδηγός φέρεται να έκανε λάθος.

Το όχημα χτύπησε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο έπεσε επίσης στον ποταμό γύρω στις 10:30 π.μ. ώρα Ελλάδος σήμερα το πρωί. Τέσσερα άτομα επέβαιναν στο λεωφορείο εκείνη την ώρα, συμπεριλαμβανομένου του οδηγού, ενός εκπαιδευτή και δύο επιβατών.

Εξ όσων έγινε γνωστό, δεν υπήρχε κανείς μέσα στο σταθμευμένο αυτοκίνητο. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη γέφυρα Draveil κοντά στην αποβάθρα Quai Jean-Pierre Timbaud, σύμφωνα με τοπικές αναφορές.

Μια ομάδα δυτών έσπευσε στην περιοχή και και οι τέσσερις επιβαίνοντες διασώθηκαν από το λεωφορείο καθώς αυτό άρχισε να βυθίζεται γρήγορα. Εικόνες έδειχναν το όχημα πλήρως βυθισμένο στο νερό, ενώ ένα σκούρο μπλε αυτοκίνητο επέπλεε λίγα μέτρα μακριά. Οι δύτες ερεύνησαν το όχημα προτού επιβεβαιώσουν ότι κανείς δεν είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό του.

Ce jeudi vers 9h30, un bus est tombé dans la Seine au niveau de la commune de Juvisy (91). La personne au volant, qui serait un conducteur en formation, aurait commis une erreur de manipulation et 4 personnes se trouvaient à l’intérieur. Elles ont été secourues. pic.twitter.com/gVICDwLnIV — Franceat média (@Franceatpresso2) April 30, 2026

Ce jeudi, une importante opération de secours est déployée à Juvisy-sur-Orge (Essonne) suite à la chute d’un bus et d’une voiture dans la Seine. Plusieurs personnes étaient présentes à bord des véhicules au moment de l’accident. pic.twitter.com/C9HhGQY4h9 — CLPRESS / Agence de presse (@CLPRESSFR) April 30, 2026

Η δήμαρχος του Juvisy, Lamia Bensarsa Reda, δήλωσε «συγκλονισμένη» από το ατύχημα, προσθέτοντας ότι ήταν η «χειρότερη μέρα» της ζωής της.

«Είναι η πρώτη φορά που βλέπω κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι μόλις βίωσα τη χειρότερη μέρα της ζωής μου. Ευτυχώς, δεν υπήρξαν θύματα χάρη στην άμεση ανταπόκριση της αστυνομίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης», δήλωσε επίσης μιλώντας στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien.

«Οι δημοτικοί αστυνομικοί μας βρίσκονται στο σημείο για να διατηρήσουν την κυκλοφορία, η οποία είναι πολύ επιβαρυμένη, όσο το δυνατόν πιο ομαλή γύρω από τις όχθες του Σηκουάνα», πρόσθεσε η Reda. Σε δελτίο τύπου, ανέφερε ότι ο οργανισμός Île-de-France Mobilités «ζητά από τον πάροχο υπηρεσιών του να ξεκινήσει εσωτερική έρευνα για να διαπιστωθούν τα αίτια αυτού του ατυχήματος το συντομότερο δυνατό».

Πηγή: skai.gr

