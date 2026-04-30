«Σήμερα, δύο μήνες μετά τη μεγαλύτερη εκστρατεία και επίθεση στον κόσμο στην περιοχή και την επαίσχυντη αποτυχία της Αμερικής στο ίδιο της το σχέδιο, ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει στον Περσικό Κόλπο και στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε σε γραπτή του δήλωση ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, εξαπολύοντας παράλληλα πυρά κατά των ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ο Κόλπος θα έχει λαμπρό μέλλον χωρίς την παρουσία των ΗΠΑ», αναφέρει σε άλλο σημείο και επισημαίνει πως: «Η Τεχεράνη μοιράζεται την ίδια μοίρα με τους γείτονές της στον Κόλπο και οι ''ξένοι που από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, με απληστία σπέρνουν το κακό δεν έχουν άλλη θέση, πέραν αυτή στα ''βαθιά νερά''».

امروز با گذشت دو ماه از بزرگترین لشکرکشی و تجاوز زورگویان دنیا در منطقه و شکست مفتضحانه‌ی امریکا در نقشه‌ی خود، فصل نوین خلیج فارس و تنگه هرمز در حال رقم خوردن است. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 30, 2026

Η Τεχεράνη, μέσω των Φρουρών της Επανάστασης, θα διασφαλίσει την ασφάλεια της περιοχής του Κόλπου και θα εξαλείψει «τις καταχρήσεις του εχθρού στο θαλάσσιο πέρασμα», λέει και σημειώνει πως η νέα διοίκηση στο Στενό του Ορμούζ θα «φέρει ηρεμία και πρόοδο» καθώς και «οικονομικά οφέλη» στις χώρες του Κόλπου.

«Οι βάσεις - μαριονέτες των ΗΠΑ δεν έχουν καν τη δύναμη και την ικανότητα να διασφαλίσουν τη δική τους ασφάλεια, πόσο μάλλον να εμπνεύσουν την ελπίδα πως οι ΗΠΑ θα εξασφαλίσουν την ασφάλεια των φιλοαμερικανών της περιοχής», αναφέρει επίσης.

ایران اسلامی با شکر عملی نعمت اعمال مدیریت بر تنگه هرمز، منطقه خلیج فارس را ایمن خواهدکرد و بساط سوءاستفاده‌های دشمن را از این آبراه برخواهد چید. قواعد حقوقی و اعمال مدیریت جدید تنگه،آسایش و پیشرفت را به نفع همه ملتهای منطقه رقم خواهدزد و مواهب اقتصادی آن، دل ملت را شاد خواهدکرد.

— رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 30, 2026

Ο Χαμενεΐ επισήμανε πως το Ιράν θα προστατεύσει με κάθε μέσο τις πυρηνικές και πυραυλικές του δυνατότητες. «Είναι εθνικό μας καθήκον και θα τις προστατέψουμε όπως κάνουμε και με τα θαλάσσια, χερσαία και εναέρια σύνορα», τόνισε.

Το μήνυμα του Χαμενεΐ αναρτήθηκε από το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν, IRNA, με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, η οποία τιμά την εκδίωξη των πορτογαλικών δυνάμεων από το νησί Ορμούζ το 1622.

حضور بیگانگان امریکایی و آشیانه‌کردن آنها در سرزمین‌های خلیج فارس، مهمترین عامل ناامنی در منطقه است و پایگاه‌های پوشالی امریکا توان تأمین امنیت خود را نیز ندارد، چه‌ رسد به اینکه امیدی به تأمین امنیت وابستگان و امریکاپرستان منطقه توسط امریکا باشد. — رسانه رهبر انقلاب اسلامی (@Rahbarenghelab_) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.