Σκηνές έντονης αγωνίας εκτυλίχθηκαν σε σιδηροδρομικό σταθμό στο Μπαγκλαντές, όταν ένα βρέφος έπεσε από την αποβάθρα τη στιγμή που περνούσε τρένο, με τον πατέρα του να αντιδρά αστραπιαία.

Σε βίντεο που κατέγραψε επιβάτης, φαίνεται ο άνδρας να πέφτει πάνω στο παιδί και να το προστατεύει με το σώμα του, μένοντας ακίνητος καθώς το τρένο περνά από πάνω τους.

Δείτε το στιγμιότυπο:

Kishoreganj, April 28 — A father and his one-year-old son narrowly escaped death after falling into the gap between a moving train and the platform at Bhairab Railway Station.#Kishoreganj #Bhairab #Bangladesh #Train #Father #Baby pic.twitter.com/RLek04dGcf — The Premium 24 (@ThePremium24X) April 29, 2026

Η εικόνα είναι σοκαριστική, καθώς βαγόνια περνούν το ένα μετά το άλλο, ενώ πατέρας και βρέφος βρίσκονται από κάτω, εγκλωβισμένοι.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα, συνολικά οκτώ βαγόνια διέσχισαν το σημείο, ωστόσο, παρά τον τεράστιο κίνδυνο, και οι δύο ανασύρθηκαν σώοι, χωρίς να έχουν τραυματιστεί.

Πηγή: skai.gr

