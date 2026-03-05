Νέα κλιμάκωση σημειώνεται στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, καθώς ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη χτύπησαν την Πέμπτη αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Reuters.

«Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν την Πέμπτη», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν, με την ώρα του χτυπήματος να επικρατεί πανικός. Οι Φρουροί της Επανάστασης αναμεταδίδουν την είδηση χωρίς σχόλιο.

Η Τεχεράνη κατηγορεί εδώ και χρόνια το Μπακού ότι επιτρέπει στην ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών Μοσάντ να χρησιμοποιεί αζέρικο έδαφος για κατασκοπεία και σαμποτάζ εντός του Ιράν. Με την έναρξη της επιχείρησης «Roaring Lion» («Βρυχώμενος Λέων»), το Ιράν ενδεχομένως φοβάται ότι ισραηλινά drones ή ειδικές δυνάμεις μπορεί να επιχειρούν από βάσεις κοντά στα σύνορά του.

Το Αζερμπαϊτζάν είναι ο μεγαλύτερος αγοραστής ισραηλινών όπλων στον Καύκασο (όπως τα drones Harop), τα οποία το Ιράν βλέπει ως άμεση απειλή. Η ιρανική επίθεση στο Αζερμπαϊτζάν φαίνεται ότι δεν πραγματοποιήθηκε από drone Shahed, αλλά από ένα Arash-2 μεγάλης εμβέλειας αναφέρουν ΜΜΕ.

Иранский беспилотник нанес удар по Нахчывани, Азербайджан. pic.twitter.com/d9AUbkd4hr — Пан Пачковский (@Q0MT6pFmbVqynsM) March 5, 2026

