Σε κρίσιμη καμπή οι σχέσεις Τουρκίας-Ιράν

Οι εξελίξεις στην περιοχή τρέχουν. Στις χθεσινές δηλώσεις του τουρκικού υπουργείου Άμυνας ανακοινώθηκε ότι βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύθηκε από το Ιράν κατευθύνθηκε προς το έδαφος της Τουρκίας, αλλά καταρρίφθηκε από την αντιαεροπορική αντιπυραυλική άμυνα του ΝΑΤΟ πάνω από την Ανατολική Μεσόγειο.

Σήμερα το πρωί, όμως, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν διέψευσαν την είδηση. Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα ανακοίνωσαν ότι «σέβονται την εθνική κυριαρχία της Τουρκίας και δεν εκτόξευσαν κανέναν πύραυλο εναντίον της». Μάλιστα, Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε χθες ότι στόχος του πυραύλου δεν ήταν η Τουρκία, αλλά βρετανική βάση στην Κύπρο, που ξέφυγε της πορείας του.



Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι σχέσεις Τουρκίας-Ιράν που ως πρόσφατα διατηρούνταν σε επίπεδο καλής συνεργασίας βρίσκονται τώρα σε κρίσιμο σημείο. Η Άγκυρα προειδοποιεί την Τεχεράνη να μην προβεί σε ενέργειες που θα μπορούσαν να διευρύνουν το πεδίο των συγκρούσεων στην περιοχή. «Στο πλαίσιο αυτό, θα συνεχίσουμε τις διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους άλλους συμμάχους μας» τονίζει το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, ενώ υπογραμμίζει ότι όλα τα απαραίτητα μέτρα για την υπεράσπιση του εδάφους και του εναέριου χώρου της Τουρκίας θα εφαρμοστούν αποφασιστικά και χωρίς δισταγμό. Επανέλαβε επίσης ότι η Τουρκία διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σε οποιαδήποτε εχθρική ενέργεια που στρέφεται κατά της χώρας της.

Κώδωνας κινδύνου για τα σύνορα Τουρκίας-Ιράν

Ο σημερινός τουρκικός Τύπος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου ότι υπάρχει σοβαρός κίνδυνος στα σύνορα της Τουρκίας με το Ιράν. Ωστόσο, η Άγκυρα φαίνεται να θέλει να αποφύγει μια απευθείας αντιπαράθεση με την Τεχεράνη. Για την Τουρκία η συμμετοχή της στο ΝΑΤΟ θα μπορούσε να αποβεί σανίδα σωτηρίας, αν η κατάσταση ξεφύγει. Η συνάντηση του Χακάν Φιντάν με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, ήταν ενδεικτική για το τι περιμένει η Τουρκία από τους Αμερικανούς. Ο Ρούμπιο τόνισε στον Φιντάν ότι οι επιθέσεις στην κυρίαρχη επικράτεια της Τουρκίας ήταν «απαράδεκτες» και δεσμεύτηκε για την πλήρη υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.



Ενώ, σε ανακοίνωσή του το ΝΑΤΟ «τάσσεται σθεναρά στο πλευρό όλων των συμμάχων, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις αδιάκριτες επιθέσεις του σε όλη την περιοχή», όπως δήλωσε η εκπρόσωπός του, Άλισον Χάρτ. Όμως η Άγκυρα -αν και με τις ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ στο πλευρό της- δεν θα επιζητήσει τη σύγκρουση με το Ιράν. Θα προτιμήσει την ειρηνευτική διαπραγμάτευση σε ένα νέο τραπέζι.

