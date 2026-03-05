Το Αζερμπαϊτζάν απειλεί με αντίποινα το Ιράν μετά τα πλήγματα με drones στο έδαφός του, όπώς ανακοίνωσε το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος συνετρίβη στο κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο έπεσε κοντά σε σχολείο στο χωριό Σεκαραμπάντ, δήλωσε το Υπουργείο Εξωτερικών. Δύο πολίτες τραυματίστηκαν.

«Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης» επισημαίνεται για το χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ναχιτσεβάν

«Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα αντίμετρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον» διαμηνύεται.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Ιρανός διπλωμάτης που βρίσκεται στο Αζερμπαϊτζάν κλήθηκε στο αζέρικο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας.

🇦🇿Іранський безпілотник вдарив по Нахічевані, Азербайджан, – Clash Repor pic.twitter.com/zezxhzbvaJ — Сіндзе,або Або (@oUqXP4RXQRmPtlw) March 5, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Μπακού

«Γύρω στο μεσημέρι της 5ης Μαρτίου, πραγματοποιήθηκαν επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) εναντίον της Αυτόνομης Δημοκρατίας του Ναχιτσεβάν της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν.

Ένα drone χτύπησε το κτίριο του τερματικού σταθμού του αεροδρομίου στην Αυτόνομη Δημοκρατία του Ναχιτσεβάν, ενώ ένα άλλο drone έπεσε κοντά σε ένα σχολικό κτίριο στο χωριό Σακαραμπάντ.

Καταδικάζουμε έντονα αυτές τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη που εξαπολύθηκαν από το έδαφος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, οι οποίες προκάλεσαν ζημιές στο κτίριο του αεροδρομίου και τραυματισμό δύο πολιτών.

Αυτή η επίθεση εναντίον του εδάφους της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παραβίαση των κανόνων και των αρχών του διεθνούς δικαίου και συμβάλλει στην αύξηση των εντάσεων στην περιοχή.

Απαιτούμε από την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν να παράσχει, το συντομότερο δυνατό, σαφή εξήγηση σχετικά με την υπόθεση, να διεξάγει κατάλληλη έρευνα και να λάβει τα απαραίτητα επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τέτοιες επιθέσεις δεν θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η πλευρά του Αζερμπαϊτζάν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα μέτρα αντίδρασης.

Ο Έκτακτος και Πληρεξούσιος Πρέσβης της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στη Δημοκρατία του Αζερμπαϊτζάν, Μοτζτάμπα Ντεμιρτσίλου, κλήθηκε στο Υπουργείο Εξωτερικών, όπου θα διαβιβαστεί στην ιρανική πλευρά έντονη διαμαρτυρία και θα επιδοθεί αντίστοιχη νότα διαμαρτυρίας».

AZ



İran İslam Respublikası ərazisindən Azərbaycan Respublikasının Naxçıvan Muxtar Respublikasına dron hücumları barədə bəyanat



⬇️⬇️⬇️https://t.co/9r6dAtC3Ap



ENG



Statement on drone attacks against the Nakhchivan Autonomous Republic of the Republic of Azerbaijan from the… pic.twitter.com/JJhnm0WYs8 — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) March 5, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.