Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Με αφορμή την επαναφορά της συζήτησης για την ασφάλεια των κατοίκων της Κύπρος μετά τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και την επίθεση με drone στη Βάση Ακρωτηρίου, πραγματοποιήσαμε αυτοψία σε καταφύγια πολιτικής άμυνας σε διάφορες περιοχές του νησιού.

Χρησιμοποιώντας την εφαρμογή «SafeCY» για να εντοπίσουμε το πλησιέστερο καταφύγιο στη Λάρνακα, διαπιστώσαμε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι χώροι δεν είναι έτοιμοι να υποδεχθούν πολίτες σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης.

Εντοπίστηκαν προβλήματα όπως ελλιπής σήμανση και πρόσβαση, ακατάλληλες ή ανύπαρκτες βασικές υποδομές, περιορισμένη χωρητικότητα, αλλά και ερωτήματα ως προς τη στατικότητα και τη συντήρηση των κτιρίων. Παρότι τα καταφύγια προορίζονται να λειτουργήσουν ως χώροι προστασίας σε περίπτωση γενικευμένης κρίσης, η εικόνα που καταγράψαμε καταδεικνύει την ανάγκη για άμεσο έλεγχο, αναβάθμιση και ουσιαστική προετοιμασία, ώστε να διασφαλιστεί πραγματικά η ασφάλεια των πολιτών.

Η εφαρμογή εύρεσης καταφυγίου «SafeCY»:

Βίντεο από καταφύγιο Πολιτικής Άμυνας στη Λάρνακα της Κύπρου:

Παράλληλα, προβληματισμό προκάλεσε και η δοκιμαστική αποστολή γραπτών μηνυμάτων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου γύρω στις 19:00, καθώς καταγράφηκαν πολλά παράπονα από πολίτες που δεν έλαβαν καθόλου το μήνυμα, ενώ άλλοι ανέφεραν ότι δεν υπήρξε κάποιος δυνατός προειδοποιητικός ήχος που να τους ειδοποιεί άμεσα.

Το γεγονός ότι το μήνυμα δεν έφτασε σε σημαντικό αριθμό πολιτών εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης σε περίπτωση πραγματικής κρίσης.

Το μήνυμα που στάλθηκε στους Κύπριος πολίτες:

