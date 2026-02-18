Το ηλεκτρονικό εμπόριο θα μπορούσε να είναι το επόμενο «θύμα» της Τεχνητής Νοημοσύνης

Από τη γέννηση του λιανεμπορίου, το βασικό έργο των εμπόρων ήταν να δελεάζουν τους ανθρώπινους καταναλωτές ώστε να ξοδεύουν τα χρήματά τους. Τώρα έχουν έναν νέο «πελάτη» να προσελκύσουν: Τα bots.

Είναι ακόμη νωρίς, αλλά εισερχόμαστε στην εποχή του agentic commerce, όπου αυτόνομα chatbots τεχνητής νοημοσύνης θα επιλέγουν και θα αγοράζουν προϊόντα. Πρόκειται για μια αλλαγή που θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το ψηφιακό εμπόριο. Όμως, για να συμβεί αυτό - όπως συνέβη με τα κινητά τηλέφωνα πριν από περισσότερο από μια δεκαετία - οι καταναλωτές πρέπει να υιοθετήσουν τη νέα τεχνολογία και οι έμποροι να βρουν τρόπο να συμμετέχουν χωρίς να θίγονται τα περιθώρια κέρδους τους.

Ο ενθουσιασμός γύρω από τις αγορές με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο, όταν η OpenAI παρουσίασε το εργαλείο Instant Checkout μέσα στο ChatGPT. Επιτρέπει στους καταναλωτές στις ΗΠΑ να ζητούν από το ChatGPT να βρει ένα προϊόν ή να τους δώσει ιδέες. Σαν ένας εικονικός προσωπικός αγοραστής, η μηχανή ΤΝ προτείνει μια επιλογή προϊόντων και, αν ο πωλητής συνεργάζεται με το Instant Checkout, ο πελάτης μπορεί να ολοκληρώσει την αγορά και να κανονίσει την αποστολή χωρίς να φύγει από τη συνομιλία. Λιανοπωλητές όπως η Walmart, η Etsy και η Shopify έχουν ήδη εγγραφεί. Η Alphabet και η Microsoft επιτρέπουν επίσης αγορές μέσα από τα δικά τους εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης

Πολλοί από τους μεγάλους παίκτες κινούνται γρήγορα για να αγκαλιάσουν το νέο κύμα εμπορίου. Η Wayfair, που ανταγωνίζεται την Amazon στα έπιπλα και τα είδη σπιτιού, είναι ανάμεσα στις εταιρείες που συνεργάζονται με την Google, ενώ η βρετανική JD Sports Fashion σύναψε συμφωνία με την Commercetools ώστε οι πελάτες στις ΗΠΑ να μπορούν να αγοράζουν απευθείας μέσω πλατφορμών ΤΝ όπως το Copilot της Microsoft, το Gemini της Google και το ChatGPT.

«Πρέπει πραγματικά να βρίσκεσαι εκεί όπου βρίσκονται οι πελάτες», δήλωσε ο Oliver Chen, αναλυτής της TD Cowen.

Για να ευδοκιμήσουν σε έναν κόσμο με ΤΝ, οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα πουλόβερ ή τα σνακ τους μπορούν να εντοπιστούν εύκολα από τα bots και να προστεθούν απρόσκοπτα στα εικονικά καλάθια. Παραδοσιακά, οι μάρκες έχουν χτίσει τις επιχειρήσεις τους κατανοώντας και εξυπηρετώντας άμεσα τους καταναλωτές, οπότε μια μετατόπιση που απαιτεί αλληλεπίδραση μέσω πρακτόρων ΤΝ είναι «αρκετά υπαρξιακή», όπως ανέφερε η Anita Balchandani της McKinsey.

Μια βασική προσαρμογή είναι η κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα αναζητούν πληροφορίες. Τα εργαλεία χρειάζονται πολύ σαφή και δομημένα δεδομένα για να εντοπίσουν αυτό που έχει κατά νου ο καταναλωτής. Αυτό απαιτεί από τους λιανοπωλητές να υιοθετήσουν μια νέα, ενισχυμένη μορφή SEO (βελτιστοποίησης μηχανών αναζήτησης), τη στρατηγική λέξεων-κλειδιών που χρησιμοποιούν για να γίνονται πιο ορατοί στη Google και άλλες μηχανές αναζήτησης.

Για παράδειγμα, κάποιος μπορεί να ζητήσει από το ChatGPT να του βρει μια κρέμα προσώπου κατάλληλη για άτομα με έκζεμα. Για να προσελκύσει το bot, ο λιανοπωλητής δεν αρκεί να περιγράψει την κρέμα ως «χωρίς άρωμα». Πρέπει να δηλώσει ρητά ότι δεν περιέχει άρωμα, πρόσθετα ή συντηρητικά, να παραθέσει τα συστατικά και να διευκρινίσει ότι είναι κατάλληλη για άτομα με έκζεμα.

Όσο πιο «συνομιλιακό» γίνεται το εμπόριο, τόσο πιο σημαντική γίνεται αυτή η λεγόμενη generative engine optimization.

Τα εργαλεία ΑΙ λαμβάνουν υπόψη όχι μόνο τις περιγραφές των λιανοπωλητών αλλά και αναφορές από τρίτους - μέσα ενημέρωσης, influencers και κριτικές. Τα bots θα δίνουν λιγότερη έμφαση σε συνολικές βαθμολογίες, όπως τα αστέρια, και περισσότερο στο περιεχόμενο των αξιολογήσεων - για παράδειγμα, αν ένα παλτό περιγράφεται ως πραγματικά ζεστό ή αδιάβροχο.

Τα βασικά του λιανεμπορίου παραμένουν σημαντικά. Αν ένα προϊόν διατίθεται σε ευρύ φάσμα καταστημάτων, είναι πιο πιθανό να εμφανιστεί στις αναζητήσεις των bots. Οι ανταγωνιστικές τιμές βοηθούν επίσης. Και αν τα προϊόντα είναι συχνά εκτός αποθέματος, αυτό αποτελεί σοβαρό εμπόδιο.

Τα εργαλεία ΑΙ μπορούν να αυξήσουν τις πωλήσεις, προσφέροντας εξατομικευμένες προτάσεις και βοηθώντας τους καταναλωτές να ανακαλύψουν νέες μάρκες. Ωστόσο, ενέχουν και σημαντικούς κινδύνους. Το ChatGPT χρεώνει τους εμπόρους με άγνωστη προμήθεια για κάθε συναλλαγή μέσω του Instant Checkout (η Google και το Copilot δεν χρεώνουν προς το παρόν προμήθειες). Αν οι αγορές μέσω πρακτόρων τεχνητής νοημοσύνης αρχίσουν να αποτελούν μεγάλο μέρος των εσόδων, οι χρεώσεις αυτές μπορεί να μειώσουν τα ήδη περιορισμένα ψηφιακά περιθώρια κέρδους. Και αν οι πλατφόρμες ΑΙ απαιτήσουν πληρωμές για καλύτερη προβολή ή διαφημίσεις μέσα στις συνομιλίες, όπως φαίνεται να εξετάζει η Google, αυτό θα επιβαρύνει περαιτέρω την κερδοφορία.

Ακόμη πιο θεμελιώδες είναι ότι οι εταιρείες θα αναγκαστούν να παραχωρήσουν μέρος του ελέγχου, καθώς η κύρια σχέση του καταναλωτή θα είναι με την πλατφόρμα ΤΝ και όχι με το κατάστημα. Πολλοί λιανοπωλητές έχουν δημιουργήσει κερδοφόρες δραστηριότητες πωλώντας διαφημίσεις σε μάρκες και άλλους εμπόρους. Αυτά τα έσοδα μπορεί να απειληθούν αν οι πελάτες παραμένουν μέσα στο οικοσύστημα της ΤΝ αντί να επισκέπτονται τις ιστοσελίδες τους.

Και ποιος θα κατέχει τα δεδομένα που παράγονται; Ενώ ο λιανοπωλητής γνωρίζει τα στοιχεία της συναλλαγής, η πλατφόρμα ΑΙ γνωρίζει πολύ περισσότερα για το πώς ο καταναλωτής έφτασε εκεί. Στο μέλλον, οι εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να χρεώνουν και γι’ αυτή τη γνώση.

Οι γίγαντες, όπως η Walmart και η Amazon, είναι αρκετά μεγάλοι για να αναπτύξουν τα δικά τους εργαλεία ΑΙ. Η Amazon διατηρεί τον έλεγχο με τον βοηθό αγορών Rufus, ενώ η Walmart αναπτύσσει τον δικό της βοηθό, Sparky, παράλληλα με τη συνεργασία της με την OpenAI και την Google.

Δεν είναι ακόμη σαφές ποια στρατηγική θα επικρατήσει. Θυμηθείτε όταν το social commerce παρουσιαζόταν ως το μέλλον του λιανεμπορίου; Δεν εξελίχθηκε ακριβώς όπως είχε προβλεφθεί. Παρότι το TikTok Shop γνώρισε επιτυχία, χάρη στον συνδυασμό ανακάλυψης προϊόντων, ψυχαγωγίας και εύκολης αγοράς, το Instagram της Meta δεν έφτασε ποτέ στο εμπορικό του δυναμικό.

Ωστόσο, με το τοπίο να αλλάζει τόσο γρήγορα, οι μάρκες και οι λιανοπωλητές δεν μπορούν να περιμένουν. Ανέβετε τώρα στο «τρένο» του agentic commerce ή διακινδυνεύετε να μείνετε πίσω.

