Οι έντονες χιονοπτώσεις στις Άλπεις της Ιταλίας και της Ελβετίας έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια κατοίκων και τουριστών, οδηγώντας σε εκκενώσεις χωριών και κλείσιμο δρόμων.

Οι αρχές κάλεσαν τους επισκέπτες να εγκαταλείψουν επικίνδυνες περιοχές, καθώς οι συνθήκες καθίστανται ολοένα και πιο ακραίες και ο κίνδυνος χιονοστιβάδων αυξάνεται δραματικά.

Στη βόρεια Ιταλία, οι περιοχές του Πιεμόντε έχουν δεχτεί σημαντικές ποσότητες χιονιού, με φρέσκο χιόνι να φτάνει έως και τα 40 εκατοστά σε ορισμένα σημεία, μεταδίδει η Daily Mail.

Οι αρχές εκκένωσαν την πόλη Rochemolles, που εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τουρισμό, καλώντας τους περίπου 40 κατοίκους και επισκέπτες να απομακρυνθούν άμεσα, σύμφωνα με την BILD. Κάποιοι βρήκαν προσωρινή διαμονή σε ξενοδοχεία, ενώ άλλοι επέλεξαν να μετακινηθούν σε ασφαλέστερες περιοχές, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ο μετεωρολόγος Αντρέα Βουόλο, από το Meteo Piemonte, προειδοποίησε για την αυξημένη επικινδυνότητα στην κοιλάδα Gran Vallone, σημειώνοντας ότι οι συνθήκες θυμίζουν τη σοβαρή χιονοστιβάδα του 2018 που είχε αποκλείσει ολόκληρο δρόμο. Η τοποθεσία της κοιλάδας, με υψηλά υψόμετρα και στενά περάσματα, καθιστά την περιοχή ιδιαίτερα ευάλωτη σε χιονοστιβάδες και ισχυρές χιονοπτώσεις.

Στην Ελβετία, περίπου 50 άτομα στον δήμο Orsières εκκενώθηκαν λόγω αυξημένου κινδύνου χιονοστιβάδων.

Οι πληγέντες είτε επέστρεψαν στα σπίτια τους, είτε βρήκαν καταλύματα σε πιο ασφαλείς περιοχές, καθώς οι αρχές παρακολουθούν συνεχώς την κατάσταση και εκδίδουν σχετικές προειδοποιήσεις.

Σύμφωνα με την περιφερειακή περιβαλλοντική υπηρεσία ARPA Piemont, οι ισχυροί άνεμοι ενισχύουν την επικινδυνότητα, με ριπές που φτάνουν τα 189 χιλιόμετρα την ώρα να καταγράφονται στον σταθμό Gran Vaudala στο Ceresole Reale της Ιταλίας, σε υψόμετρο 3.272 μέτρων, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί να επιδεινωθούν περαιτέρω.

Θύματα από τη σφοδρή κακοκαιρία

Σημειώνεται πως το προηγούμενο Σαββατοκύριακο δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους από χιονοστιβάδα στην Ιταλία κοντά στα σύνορα με Γαλλία και Ελβετία.

