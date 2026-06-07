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Τρόμος στο Οχάιο: Τουλάχιστον 12 τραυματίες από πυροβολισμούς σε φεστιβάλ - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο

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Toledo, Ohio
Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle
  • Στο τοπικό φεστιβάλ στην πόλη Τολίντο του Οχάιο, δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς, με δύο από αυτούς να βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.
  • Η αστυνομία δεν έχει προχωρήσει ακόμα στη σύλληψη κάποιου υπόπτου για το περιστατικό.
  • Αρχικές πληροφορίες αναφέρουν ότι τουλάχιστον δύο άτομα άνοιξαν πυρ, πιθανόν μεταξύ τους.

Τουλάχιστον δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο στην πόλη Τολίντο, στην αμερικανική πολιτεία Οχάιο (βορειοανατολικά), στο περιθώριο τοπικού φεστιβάλ, ενημέρωσε η αστυνομία, που ως αυτό το στάδιο δεν έχει προχωρήσει στη σύλληψη κανενός υπόπτου.

Toledo, Ohio

«Δώδεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν από σφαίρες», δυο από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, είπε στον Τύπο ο υπαρχηγός της αστυνομίας στην Τολίντο, ο Τζόσεφ Χέφερναν, προσθέτοντας πως δεν έχει τεθεί υπό κράτηση κάποιος ύποπτος μέχρι στιγμής.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, τουλάχιστον δυο άνθρωποι άνοιξαν πυρ, διευκρίνισε. «Πιθανόν πυροβόλησαν ο ένας εναντίον του άλλου», εκτίμησε.

Toledo, Ohio

Το επεισόδιο καταγράφηκε κοντά στην παλιά πόλη, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη το διήμερο Old West End Festival, που κάθε χρόνο προσφέρει στους επισκέπτες συναυλίες, αγορές, εκθέσεις κι εκδηλώσεις, σύμφωνα με τον ιστότοπό του.

Οι αρχές παίρνουν καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζουν βίντεο που κατέγραψαν παρόντες με κινητά τηλέφωνα. Παρότρυναν τους πολίτες να τους κοινοποιήσουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να τις βοηθήσει να συλλάβουν τους υπόπτους.

Toledo, Ohio

Κατά τον Νταν Γκέρκεν, αξιωματικό της αστυνομίας, τα περισσότερα θύματα ήταν γύρω στα είκοσι. «Έχω πάει σε πολλούς τόπους εγκλημάτων, αλλά αυτό ήταν αληθινά κάτι διόλου συνηθισμένο», σημείωσε.

Toledo, Ohio

Στις ΗΠΑ κυκλοφορούν περισσότερα πυροβόλα απ’ ό,τι κάτοικοι κι η πρόσβαση σε αυτά, ή η απόκτησή τους, είναι κατά κανόνα εύκολη υπόθεση. Η χώρα μετράει κάθε χρόνο χιλιάδες νεκρούς εξαιτίας βίαιων επεισοδίων με τη χρήση όπλων από οποιοδήποτε άλλο οικονομικά ανεπτυγμένο κράτος, χωρίς καν να λογαριάζονται οι αυτοκτονίες.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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TAGS: ΗΠΑ Οχάιο ένοπλη επίθεση τραυματίες
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