Εκατομμύρια άνθρωποι δημιουργούν συναισθηματικούς δεσμούς με chatbots τεχνητής νοημοσύνης -ένα πρόβλημα που οι πολιτικοί πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Η προειδοποίηση για την αύξηση των AI bots που έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσουν σχέσεις με τους χρήστες προέρχεται από μια αξιολόγηση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη σχετικά με την πρόοδο και τους κινδύνους της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνει το Politico.

«Τα AI companions έχουν γίνει πολύ δημοφιλή, με ορισμένες εφαρμογές να φτάνουν τα δεκάδες εκατομμύρια χρήστες», σύμφωνα με την αξιολόγηση πολλών ειδικών, κυρίως ακαδημαϊκών.

Εξειδικευμένες υπηρεσίες συντροφιάς, όπως το Replika και το Character.ai, έχουν δεκάδες εκατομμύρια χρήστες, οι οποίοι αναφέρουν διάφορους λόγους, όπως διασκέδαση και περιέργεια, αλλά και την ανακούφιση της μοναξιάς, σύμφωνα με την έκθεση.

Ωστόσο, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να αναζητήσουν συντροφιά από εργαλεία γενικής χρήσης, όπως το ChatGPT της OpenAI, το Gemini της Google ή το Claude της Anthropic.

«Ακόμη και τα συνηθισμένα chatbots μπορούν να γίνουν σύντροφοι», δήλωσε ο Yoshua Bengio, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Μόντρεαλ και κύριος συντάκτης της έκθεσης International AI Safety. Ο Bengio θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ειδικούς στον κόσμο στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. «Στο σωστό πλαίσιο και με αρκετές αλληλεπιδράσεις μεταξύ του χρήστη και της τεχνητής νοημοσύνης, μπορεί να αναπτυχθεί μια σχέση», είπε.

Η προειδοποίηση έρχεται δύο εβδομάδες μετά την πίεση που άσκησαν δεκάδες βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού των υπηρεσιών συντροφιάς στο πλαίσιο της νομοθεσίας της ΕΕ για την τεχνητή νοημοσύνη, εν μέσω ανησυχιών για τον αντίκτυπό τους στην ψυχική υγεία.

«Βλέπω στους πολιτικούς κύκλους ότι η επίδραση αυτών των συντρόφων τεχνητής νοημοσύνης στα παιδιά, ειδικά στους εφήβους, είναι κάτι που προκαλεί μεγάλη ανησυχία», σημείωσε ο Bengio.

Οι ανησυχίες τροφοδοτούνται από τη φύση των chatbots, τα οποία είναι προγραμματισμένα να ευχαριστούν τους χρήστες όσο το δυνατόν περισσότερο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη προσπαθεί να μας κάνει να νιώθουμε καλά, αλλά αυτό δεν είναι πάντα προς το συμφέρον μας», είπε ο Bengio. Υπό αυτή την έννοια, η τεχνολογία έχει παρόμοιες παγίδες με τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων δικτύωσης, υποστήριξε.

Ο Bengio ανέφερε ότι αναμένεται να θεσπιστούν νέοι κανονισμοί για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

Ωστόσο, αντιτάχθηκε στην ιδέα της θέσπισης συγκεκριμένων κανόνων για τους AI companions και υποστήριξε ότι ο κίνδυνος πρέπει να αντιμετωπιστεί μέσω οριζόντιας νομοθεσίας που αντιμετωπίζει ταυτόχρονα διάφορους κινδύνους.

Η έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη απαριθμεί μια σειρά κινδύνων που θα πρέπει να αντιμετωπίσουν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνοεπιθέσεων, των σεξουαλικών deepfakes και των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που παρέχουν πληροφορίες για τον σχεδιασμό βιολογικών όπλων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.