Του Αντώνη Αντολέτου

Ο Σωκράτης Φάμελλος έθεσε ευθέως το δίλημμα για το αν το κόμμα θα είναι δίπλα ή απέναντι στον Αλέξη, υποστήριξε τη συμπόρευση και κέρδισε την ψηφοφορία. Με μεγάλη πλειοψηφία, λένε τα στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία, κοντά στο 75%. «Χτίζουμε “γέφυρες” στο μέλλον. Έτσι με το “δίπλα” στον Αλέξη Τσίπρα είμαστε παρόντες στην προγραμματική σύγκλιση. Η απόφασή μας, μας δίνει αξιόπιστο ρόλο από τη Δευτέρα. Με την απόφασή μας, οι πολίτες τη Δευτέρα θα λένε ότι “ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ αποφάσισε να είναι όλοι μαζί και όχι 40 κομμάτια”».

Η τροπολογία των Παύλου Πολάκη, Νίκου Παππά και Ρένας Δούρου τάχθηκε κατά οποιασδήποτε λογικής ενσωμάτωσης ή αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ζητώντας διάλογο με τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς και άλλες δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, αλλά δεν πήρε το «πράσινο φως» με ποσοστό 60% - 40%, υποστηρίζει η πλευρά του χανιώτη βουλευτή.

Τα νούμερα δεν έχουν καμία σημασία αυτή τη στιγμή στον ΣΥΡΙΖΑ, άλλωστε το κόμμα έχει παράδοση στις δύσκολες συνεδριάσεις. Στην πλατεία Καραϊσκάκη, που συνεδρίαζε το κορυφαίο καθοδηγητικό όργανο, πολλοί ένιωθαν πως ζουν τις τελευταίες στιγμές του ΣΥΡΙΖΑ. Το κλίμα ήταν βαρύ, η συζήτηση δύσκολη και σε αρκετές περιπτώσεις οι αλήθειες δεν ήταν εύκολο να ειπωθούν.

Όλοι αναμένουν τις αντιδράσεις στελεχών και βουλευτών μετά τη χθεσινή συνεδρίαση. Χρόνο κατάφερε να κερδίσει ο Σωκράτης Φάμελλος, αλλά και όσοι τοποθετούνται δημοσίως υπέρ του Αλέξη Τσίπρα να αποκτήσουν πλέον κάποια είδους «νομιμοποίηση». Ουσιαστικά με τις όποιες «μουρμούρες» ακολουθήσουν πολλά κρίσιμα ζητήματα μεταφέρονται για το φθινόπωρο. Αν αρχίσουν διαρροές προς την Αμαλίας, τα κλίμα θα βαρύνει. Ασφαλώς και υπάρχει η απορία τι θα πει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, η οποία έχει ξεκαθαρίσει πως δεν δέχεται συνεργασίες με κόμματα ή σχηματισμούς. Η πλευρά του Σωκράτη Φάμελλου δεν τοποθετήθηκε σε αυτό το ερώτημα.

Ο Παύλος Πολάκης μπορεί να συμπεριέλαβε στην πρότασή του για ενωτικό ψηφοδέλτιο και τον Αλέξη Τσίπρα, ωστόσο δεν έχασε την ευκαιρία να του επιτεθεί αποκαλύπτοντας πως είχε ζητήσει από τον Νίκο Παππά να στηρίξει τον Στέφανο Κασσελάκη και όχι την Έφη Αχτσιόγλου στον δεύτερο γύρο των εσωκομματικών εκλογών του ΣΥΡΙΖΑ το 2023. Αρκετοί μετά από τη συγκεκριμένη επίθεση θεώρησαν προσχηματική την πρότασή του τονίζοντας πως το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να καταφέρει την αυτόνομη κάθοδο του κόμματος στις εκλογές.

Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ να σταθεί μόνος του έχοντας φτάσει σε ποσοστά κάτω του 3%; Αποδείχτηκε πως δεν τα κατάφερε τρία χρόνια χωρίς τον ιδρυτή του. Ο Παύλος Πολάκης εμφανίστηκε αποφασισμένος μετά το τέλος της συνεδρίασης να μη παραδώσει τα «κλειδιά» του κόμματος: «δεν χαρίζουμε τον ΣΥΡΙΖΑ σε κανέναν και περιμένουμε να δούμε αυτούς που έχουν δηλώσει ότι θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα είτε είναι βουλευτές είτε μέλη της Κεντρικής Επιτροπής να το πράξουν το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα».

Οι πολιτικές προσωπικές φιλοδοξίες είναι μέρος του «παιχνιδιού». Ακούστηκε και μέσα στη συνεδρίαση πως κάποιοι γνωρίζουν πως θα πάρουν το εισιτήριο για την Αμαλίας και ορισμένοι όχι. Η λογική λέει πως ακόμα και αν ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερνε να φτάσει στις πρώτες εκλογές μόνος του θα πιεζόταν πολύ στις δεύτερες κάλπες που δεν θα αποφευχθούν. Τα δύσκολα στην Κουμουνδούρου δεν έχουν περάσει, ωστόσο αυτό που ζητεί εδώ και καιρό ο Νίκος Παππάς ήρθε η ώρα να γίνει. Στη περίπτωση που ο Αλέξης Τσίπρας και ο Σωκράτης Φάμελλος δεν έχουν μιλήσει αναλυτικά θα πρέπει να το κάνουν το επόμενο διάστημα.

Πηγή: skai.gr

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