Σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις απόψεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, την οποία επικαλείται το CNN, η Ουάσινγκτον σχεδιάζει να επιτρέψουν τη χρήση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για τη στήριξη των προσπαθειών ανοικοδόμησης σε χώρες του Κόλπου που θα επηρεαστούν από μελλοντικές ιρανικές επιθέσεις.

Το Υπουργείο Οικονομικών θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο χρήσης ιρανικών περιουσιακών στοιχείων για την αποκατάσταση ζημιών που έχουν ήδη προκληθεί, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία επιβεβαίωσε σχετικό δημοσίευμα του Reuters το Σάββατο.

Η ομάδα του Μπέσεντ θα αξιολογήσει τις συνθήκες στις χώρες του Κόλπου και θα ζητήσει εκτιμήσεις για το κόστος αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσε το Ιράν από την έναρξη της σύγκρουσης.

Το αμερικανικό σχέδιο έρχεται τη στιγμή που η Τεχεράνη έχει και πάλι στοχοποιήσει κράτη του Κόλπου, με το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν να αναχαιτίζουν πρόσφατα βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Αρκετές χώρες του Κόλπου έχουν δεχθεί επανειλημμένες ιρανικές επιθέσεις από τότε που οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν τις πρώτες επιδρομές τους τον Φεβρουάριο.

Πηγή: skai.gr

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