Ως διευθύντρια μισθοδοσίας στο Πανεπιστήμιο Lindenwood στο Σεντ Λούις, η Μόνικα Σάιτερ χρησιμοποιεί το Payroll Agent, έναν βοηθό με Τεχνητή Νοημοσύνη στο λογισμικό διαχείρισης Workday, για να αυτοματοποιεί τη διαδικασία μισθοδοσίας. Μερικά από τα αγαπημένα της χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν αυτοματοποιημένους ελέγχους για τον εντοπισμό ελλιπών δεδομένων πριν από την ημέρα πληρωμής, καθώς και ειδοποιήσεις προς τους διευθυντές για αυξήσεις στον κατώτατο μισθό που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τον προϋπολογισμό του Lindenwood.

Το Payroll Agent είναι μόνο ένα από τα πολλά εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης που κυκλοφόρησαν πέρυσι, προστιθέμενα σε ένα κύμα προϊόντων με τεχνητή νοημοσύνη που έχουν σχεδιαστεί για την αυτοματοποίηση διαδικασιών ανθρώπινου δυναμικού. Οι δημιουργοί αυτών των εργαλείων, που συχνά αποκαλούνται «πράκτορες AI», υπόσχονται αποδοτικότητα και ακριβή πληροφόρηση για τους μάνατζερ όταν πραγματοποιούν αξιολογήσεις απόδοσης ή εξετάζουν ποιοι είναι επιλέξιμοι για αύξηση ή προαγωγή. Όμως, αυτοματοποιώντας εν μέρει τις λειτουργίες HR, οι οργανισμοί καλούν την Τεχνητή Νοημοσύνη να βοηθήσει στη διαχείριση μίας από τις πιο καθοριστικές σχέσεις μεταξύ εργοδοτών και εργαζομένων, μιας σχέσης όπου το ανθρώπινο άγγιγμα θεωρούνταν επί μακρόν απαραίτητο.

«Οι άνθρωποι δεν θέλουν να κρίνονται από ένα μαύρο κουτί», δήλωσε ο Τζον ΜακΚάρθι, καθηγητής που ερευνά τους χώρους εργασίας και τις αναδυόμενες τεχνολογίες στο Πανεπιστήμιο Cornell. «Μερικές φορές, ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν ή εφαρμόζουν αυτά τα συστήματα δεν γνωρίζουν τι υπάρχει μέσα στο μαύρο κουτί».

Ενώ εταιρείες όπως η Workday λανσάρουν εξειδικευμένους «πράκτορες Τεχνητής Νοημοσύνης» για συγκεκριμένες εργασίες, οι μάνατζερ ήδη χρησιμοποιούν μοντέλα γενικής χρήσης όπως το ChatGPT και το Gemini της Google για να υποστηρίξουν αποφάσεις υψηλού ρίσκου. Πάνω από το 60% των μάνατζερ δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία για να ενημερώνουν αποφάσεις που αφορούν τους εργαζομένους τους, σύμφωνα με έρευνα της ResumeBuilder τον Ιούνιο, συμπεριλαμβανομένης της σύνταξης αξιολογήσεων απόδοσης. Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν AI για να βοηθηθούν στον καθορισμό αυξήσεων, προαγωγών ή ακόμη και απολύσεων.

Αναφορές του κλάδου δείχνουν ότι, όταν χρησιμοποιείται σωστά, η αυτοματοποίηση ορισμένων εργασιών HR μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση χρόνου για τους μάνατζερ έως και 25%, σύμφωνα με ανάλυση της συμβουλευτικής εταιρείας Bain & Company. Όμως, καθώς οι εταιρείες σπεύδουν να ενσωματώσουν την Τεχνητή Νοημοσύνη, οι επικριτές ανησυχούν ότι μάνατζερ χωρίς κατάλληλη εκπαίδευση μπορεί να τη χρησιμοποιούν ανεύθυνα. Η έρευνα της ResumeBuilder διαπίστωσε ότι μόνο το ένα τρίτο των μάνατζερ που χρησιμοποιούσαν AI για τη διοίκηση ανθρώπων είχαν λάβει επίσημη εκπαίδευση, ενώ περίπου το 20% συχνά άφηνε το AI να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

«Είναι μια πραγματική άγρια δύση εκεί έξω», δήλωσε η Στέισι Χάλερ, επικεφαλής σύμβουλος καριέρας της ResumeBuilder, προσθέτοντας ότι η λήψη αποφάσεων με τη βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης στον χώρο εργασίας θα μπορούσε να εκθέσει τις εταιρείες σε νομικές ενέργειες, συμπεριλαμβανομένων αγωγών για άδικη απόλυση.

«Αν κάποιος απολυθεί και αυτό βασίστηκε σε κάποια αξιολόγηση AI, σας εγγυώμαι ότι θα υπάρξουν αγωγές, γιατί ήδη σήμερα οι άνθρωποι προσφεύγουν στη δικαιοσύνη όταν αισθάνονται ότι απολύθηκαν άδικα», είπε.

Για τη Workday, η απάντηση είναι να έχει πάντα τον τελικό λόγο ένας άνθρωπος και να παραμένει υπόλογος, ακόμη κι αν χρησιμοποίησε έναν «πράκτορα ΑΙ» για βοήθεια, εξήγησε η Άσνα Κίρτσερ, γενική διευθύντρια προϊόντων HR στην εταιρεία.

«Η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις για την απόδοση των ανθρώπων», είπε. «Είμαστε απόλυτα προσανατολισμένοι στο να υπάρχει άνθρωπος στη διαδικασία και στο να ενισχύουμε το δυναμικό, όχι να αντικαθιστούμε την ανθρώπινη κρίση».

Όταν χρησιμοποιούνται υπεύθυνα, οι «πράκτορες ΑΙ» θα μπορούσαν ακόμη και να βελτιώσουν τη διαφάνεια, λέει η Μαρία Κολακούρτσιο, διευθύνουσα σύμβουλος της Syndio, μιας εταιρείας που αναπτύσσει λύσεις για την ισότητα στον χώρο εργασίας. Τον Οκτώβριο, η Syndio παρουσίασε τον δικό της πράκτορα, με το όνομα Syndi, ο οποίος παρέχει στους υπεύθυνους προσλήψεων συστάσεις για μισθολογικές προσφορές σε μεμονωμένους υποψηφίους, βασισμένες στις εσωτερικές πολιτικές αμοιβών, στις συνθήκες της αγοράς και στους στόχους της εταιρείας. Πράκτορες όπως η Syndi έχουν σχεδιαστεί ώστε να εξηγούν κάθε σύσταση, ένα βήμα που, σύμφωνα με την Κολακούρτσιο, είναι απαραίτητο για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης.

«Η πραγματική αξία της Τεχνητής Νοημοσύνης είναι να βοηθά τους ηγέτες να λαμβάνουν καλές αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Και όταν υπάρχει σαφής και συνεπής αιτιολόγηση, οι άνθρωποι που λαμβάνουν την απόφαση νιώθουν σεβασμό», είπε η Κολακούρτσιο.

Ακόμη και όταν οι «πράκτορες AI» είναι διαφανείς ως προς το πώς διαμορφώθηκε μια σύσταση, ένας ανθρώπινος κριτής πιθανότατα θα εξακολουθήσει να απαιτείται για τη λήψη των περισσότερων αποφάσεων. Σε διαδικασίες όπως η ανατροφοδότηση απόδοσης, ήπιες δεξιότητες που είναι πιο δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν μπορεί να διαφύγουν από όσα οι αλγόριθμοι είναι έτοιμοι να επιβραβεύσουν, δήλωσε ο Τζον Χάουσκνεχτ, καθηγητής ανθρώπινου δυναμικού στο Cornell. Η αναγνώριση ποιοτήτων όπως η συνεργατικότητα, η προθυμία να εκπαιδεύει κανείς συναδέλφους ή το πλαίσιο της προσωπικής ζωής των εργαζομένων είναι ένας τομέας όπου οι ανθρώπινοι μάνατζερ εξακολουθούν να υπερέχουν έναντι των μηχανών.

«Υπάρχει το “τι” και το “πώς”», είπε ο Χάουσκνεχτ. Η αξιολόγηση του τι έχει παραγάγει ένας εργαζόμενος μπορεί να είναι σχετικά εύκολο να καταγραφεί από την αυτοματοποίηση, «αλλά το πώς έφτασε εκεί, και αν ακολούθησε τα σωστά βήματα και έχτισε τις σωστές σχέσεις στη διαδρομή, εξακολουθεί να έχει αυτή τη διάσταση κρίσης από την οποία δύσκολα ξεφεύγουμε».

Πηγή: skai.gr

