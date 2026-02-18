Λογαριασμός
Φωτιά στην Τεχεράνη κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Για πυρκαγιά σε καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ, κάνει λόγο η πυροσβεστική υπηρεσία

Φωτιά στην Τεχεράνη

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Τεχεράνης.

«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.

TAGS: Ιράν Τεχεράνη Φωτιά
