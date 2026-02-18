Φωτιά στην Τεχεράνη κοντά σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις

Πυρκαγιά ξέσπασε στην περιοχή Παράντ του Ιράν, κοντά στην πρωτεύουσα Τεχεράνη, μετέδωσαν την Τετάρτη κρατικά μέσα ενημέρωσης, δημοσιεύοντας βίντεο με καπνό να υψώνεται πάνω από την περιοχή, η οποία βρίσκεται κοντά σε αρκετές στρατιωτικές και στρατηγικές εγκαταστάσεις της επαρχίας Τεχεράνης.

«Ο μαύρος καπνός που παρατηρείται κοντά στην πόλη Παράντ είναι αποτέλεσμα πυρκαγιάς στα καλάμια γύρω από την όχθη του ποταμού Παράντ… Πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο και η επιχείρηση κατάσβεσης βρίσκεται σε εξέλιξη», ανέφεραν κρατικά μέσα, επικαλούμενα την πυροσβεστική υπηρεσία της Παράντ.

Smoke rose into the sky over the city of Parand in Tehran province after an explosion was heard in the area on Wednesday, according to a video sent to Iran International by a local citizen. pic.twitter.com/nLejYXb6sY — Iran International English (@IranIntl_En) February 18, 2026

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.