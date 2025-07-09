Το τουρκικό δικαστήριο μπλόκαρε την πρόσβαση στο Grok, το chatbot τεχνητής νοημοσύνης που αναπτύχθηκε από την εταιρεία xAI του Ίλον Μασκ, αφού πρόσβαλε με τις απαντήσεις του τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Το μπλόκο έρχεται μετά και τον σάλο που προκλήθηκε στο Χ, όταν το Grok σε απαντήσεις του εξυμνούσε τον Αδόλφο Χίτλερ και έκανε αντισημιτικά σχόλια.

Όπως αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο τουρκικά μέσα, το Grok φέρεται να δημιούργησε και προσβλητικό περιεχόμενο για τον Ερντογάν όταν του τέθηκαν ερωτήσεις στα τουρκικά.

Η Αρχή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (BTK) ενέκρινε την απαγόρευση μετά από δικαστική εντολή, επικαλούμενη παραβιάσεις του νόμου της Τουρκίας που καθιστά τις προσβολές προς τον πρόεδρο ποινικό αδίκημα, το οποίο τιμωρείται με φυλάκιση έως και τεσσάρων ετών.

Παράλληλα, το γραφείο του επικεφαλής εισαγγελέα της Άγκυρας έχει ξεκινήσει επίσημη έρευνα για το περιστατικό.

Τον περασμένο μήνα, ο Μασκ υποσχέθηκε αναβάθμιση του Grok αλλά δεν φαίνεται πως αυτή δεν πήγε και πολύ καλά.

Πηγή: skai.gr

