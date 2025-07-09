Έξι Βορειοκορεάτες που παρασύρθηκαν κατά λάθος σε νοτιοκορεατικά ύδατα νωρίτερα φέτος έστειλε πίσω στη χώρα τους η Νότια Κορέα, μετά από «έντονη επιθυμία» των ιδίων να επιστέψουν.

Δύο από τους Βορειοκορεάτες είχαν εισέλθει στα νοτιοκορεατικά ύδατα τον Μάρτιο και παρέμειναν στην «άλλη πλευρά» για τέσσερις μήνες - η μεγαλύτερη περίοδος που έχει καταγραφεί για μη λιποτάκτες.

Οι άλλοι τέσσερις είναι ναύτες που διέσχισαν τα αμφισβητούμενα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Βορρά και Νότου τον Μάιο.

«Και οι έξι είχαν επανειλημμένα εκφράσει την επιθυμία τους να επιστρέψουν», ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενοποίησης της Σεούλ.

Οι δύο χώρες προσπάθησαν ανεπιτυχώς να συντονίσουν την επιστροφή των 6 Βορειοκορεατών για μήνες, καθώς τα μόνα γνωστά κανάλια επικοινωνίας που ανάμεσα σε Βορρά και Νότο είναι η Διοίκηση των Ηνωμένων Εθνών υπό την ηγεσία των ΗΠΑ και μέσω των μέσων ενημέρωσης.

Το Υπουργείο Ενοποίησης της Σεούλ δήλωσε ότι προσπάθησε δύο φορές να ενημερώσει τον Βορρά για την πρόθεσή του να στείλει αυτούς τους έξι ανθρώπους πίσω στην πατρίδα τους μέσω της Διοίκησης των Ηνωμένων Εθνών, αλλά δεν έλαβε απάντηση.

Περιπολικά σκάφη και αλιευτικά σκάφη της Βόρειας Κορέας εντοπίστηκαν στο σημείο παράδοσης το πρωί της Τετάρτης, γεγονός που οδήγησε ορισμένους παρατηρητές να πιστέψουν ότι οι δύο Κορέες θα είχαν συμφωνήσει σε ένα σχέδιο επαναπατρισμού «παρασκηνιακά».

Έχουν υπάρξει αρκετές προηγούμενες περιπτώσεις Βορειοκορεατών που έπλευσαν «ακούσια»προς τον Νότο. Συχνά χρησιμοποιούν μικρές, ξύλινες βάρκες που δεν μπορούν εύκολα να επιστρέψουν στην πορεία τους μόλις ακινητοποιηθούν.

Αυτή είναι η πρώτη τέτοια επιστροφή υπό την προεδρία του Λι Τζάε-μιουνγκ της Νότιας Κορέας.

Τι περιμένει τους επαναπατρισθέντες Βορειοκορεάτες

Σύμφωνα με τον Nam Sung-wook, πρώην επικεφαλής του think tank του Ινστιτούτου Εθνικής Στρατηγικής της Κορέας, τα έξι άτομα πιθανότατα θα ανακριθούν εκτενώς από το καθεστώς του Κιμ Γιονγκ Ουν όταν επιστρέψουν στον Βορρά.

«Θα ερωτηθούν για το αν έλαβαν κάποια εκπαίδευση κατασκοπείας ή αν άκουσαν κάτι ευαίσθητο. Θα είναι μια εντατική διαδικασία που θα στοχεύει στην εξαγωγή κάθε πληροφορίας», δήλωσε στο BBC της Νότιας Κορέας.

Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, «μπορεί να τους ζητηθεί να βοηθήσουν στη διάδοση της προπαγάνδας» είπε ο Nam Sung-wook

