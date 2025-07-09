Οι διασώστες αποκαλούν «τετράποδο ήρωα» ένα γούνινο τσιουάουα, το οποίο βοήθησε ένα πλήρωμα ελικοπτέρου να βρει τον ιδιοκτήτη του, ο οποίος είχε πέσει σε μια χαράδρα σε έναν ελβετικό παγετώνα.
Ο άνδρας, σύμφωνα με το CNN, του οποίου η ταυτότητα δεν έγινε γνωστή, εξερευνούσε τον παγετώνα Fee στη νότια Ελβετία την Παρασκευή όταν έσπασε μια χιονογέφυρα και έπεσε από ύψος σχεδόν 8 μέτρων, σύμφωνα με την Air Zermatt, μια εταιρεία διάσωσης, εκπαίδευσης και μεταφορών.
Εξοπλισμένος με ένα φορητό ραδιοτηλέφωνο, ο άνδρας επικοινώνησε με ένα άτομο που βρισκόταν κοντά, το οποίο μετέδωσε το ατύχημα στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Αλλά η ακριβής τοποθεσία ήταν άγνωστη. Μετά από περίπου μισή ώρα αναζήτησης, το σκυλί που περπατούσε τράβηξε την προσοχή ενός μέλους της ομάδας διάσωσης.
Καθώς το πλήρωμα εστίαζε στο Τσιουάουα, η τρύπα στην οποία έπεσε ο άνδρας έγινε πιο ορατή. Οι διασώστες κατάφεραν να κατέβουν και έσωσαν τον άνδρα τον οποίο και μετέφεραν αυτόν και το μικρό τσιουάουα σε νοσοκομείο.
«Φανταστείτε να μην ήταν εκεί ο σκύλος», δήλωσε τηλεφωνικά ο εκπρόσωπος της Air Zermatt, Μπρούνο Κάλμπερματεν. «Δεν έχω ιδέα τι θα συνέβαινε σε αυτόν τον τύπο. Νομίζω ότι δεν θα επιβίωνε από αυτή την πτώση στη σχισμή».
Στην ιστοσελίδα της, η εταιρεία έγραψε: «Ο σκύλος είναι ένας τετράποδος ήρωας που μπορεί να έσωσε τη ζωή του αφεντικού του σε μια απειλητική κατάσταση για τη ζωή του».
