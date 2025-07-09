Ο φυλακισμένος ηγέτης του εκτός νόμου Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK), Αμπντουλάχ Οτσαλάν, εμφανίζεται σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, στο οποίο καλεί τα μέλη της οργάνωσης να προχωρήσουν σε επίσημο αφοπλισμό.

Ο Οτσαλάν λέει ότι ο ένοπλος αγώνας εναντίον της Τουρκίας έχει τελειώσει και ζητά πλήρη στροφή προς τη δημοκρατική πολιτική.

Στο βίντεο, με ημερομηνία Ιουνίου και δημοσιοποιημένο από το πρακτορείο ειδήσεων Firat, το οποίο πρόσκειται στο PKK, ο Οτσαλάν προέτρεψε το κοινοβούλιο της Τουρκίας να συστήσει μια επιτροπή για την επίβλεψη του αφοπλισμού και τη διαχείριση μιας ευρύτερης ειρηνευτικής διαδικασίας.

Είπε επίσης ότι το PKK είχε τερματίσει την αυτονομιστική του ατζέντα, περιγράφοντας τη στροφή ως «ιστορικό κέρδος».

Το PKK αποφάσισε τον Μάιο να διαλυθεί και να τερματίσει τον αγώνα του. Έχει χαρακτηριστεί τρομοκρατική οργάνωση από την Τουρκία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Οτσαλάν βρίσκεται στη φυλακή από το 1999 και παραμένει μια εξαιρετικά ισχυρή προσωπικότητα για τους Κούρδους μαχητές και υποστηρικτές του.

