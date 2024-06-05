Το γαλλικό ναυτικό επιδεικνύει τη δύναμή του σε ΝΑΤΟ και Ρωσία

Επίδειξη δύναμης του γαλλικού ναυτικού στη Μεσόγειο με πολλές πρωτιές, σύμφωνα με το Politico.

Για πρώτη φορά, η ομάδα μάχης του γαλλικού πυρηνοκίνητου αεροπλανοφόρου Charles de Gaulle ξεκίνησε την αποστολή Akila στο πλαίσιο της οποίας για πρώτη φορά μαχητικά Rafale απονηώθηκαν από το αεροπλανοφόρο κατά τη διάρκεια της πλεύσης στο Ιόνιο και εκτέλεσαν αποστολές στη Βαλτική, μια πτήση έξι ωρών και 4.000 χιλιομέτρων πάνω από όλη την Ευρώπη.

Στην ομάδα προστασίας του γαλλικού αεροπλανοφόρου συμμετείχε η ελληνική φρεγάτα «Κουντουριώτης».

Τα Rafale ανεφοδιάστηκαν στον αέρα, πάνω από την Πολωνία, από γαλλικό αεροσκάφος τάνκερ.

Επίσης, η γαλλική δύναμη ενώθηκε με την ΝΑΤΟϊκή αρμάδα που μετέχει στην άσκηση Neptune Strike 2024 του ΝΑΤΟ, δίνοντας ένα σαφές μήνυμα ισχύος: τόσο προς τους συμμάχους ότι το Παρίσι σκοπεύει να είναι ένας βασικός παίκτης στη συμμαχία, όσο και προς τον Πούτιν.

Το Charles de Gaulle είναι η αιχμή του δόρατος του γαλλικού ναυτικού και το ατού σε κάθε προσπάθεια του Παρισιού να κάνει επίδειξη δύναμης. Έχει μήκος 261 μέτρα, είναι εξοπλισμένο με ατμοκίνητους καταπέλτες για την εκτόξευση αεροσκαφών, κάτι που μόνο οι ΗΠΑ (και σύντομα η Κίνα) μπορούν να παρουσιάσουν. Επίσης, το σκάφος μπορεί να φέρει πυρηνικά όπλα.

Από τότε που η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, τον Φεβρουάριο του 2022, ΝΑΤΟϊκές ασκήσεις όπως η Neptune Strike αποτελούν μέρος της προσπάθειας της συμμαχίας να βελτιώσει τη διαλειτουργικότητα στους κόλπους της αλλά και να αποτρέψει πιθανούς εχθρούς.

Το γαλλικό πολεμικό πλοίο, εξοπλισμένο με πυραύλους Aster 15 και Mistral, πυροβόλα F2 20 χιλιοστών και πολυβόλα, μετέφερε επίσης 18 Rafales, δύο αμερικανικής κατασκευής τακτικά αερομεταφερόμενα αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης E-2C Hawkeye και δύο ελικόπτερα Dauphin.

Στη γαλλική ομάδα κρούσης υμμετείχαν πέντε φρεγάτες από τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Πορτογαλία και την Ιταλία, ένα δεξαμενόπλοιο ανεφοδιασμού και ένα γαλλικό πυρηνοκίνητο επιθετικό υποβρύχιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.