Το Ισραήλ βομβαρδίζει τη Λωρίδα της Γάζας από τον βορρά ως τον νότο - Στη Μέση Ανατολή ο διευθυντής της CIA

Ο διευθυντής της CIA και ειδικός σύμβουλος του Λευκού Οίκου αναμένονται σήμερα στη Μέση Ανατολή, για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν υποστήριξη στην πιο πρόσφατη πρόταση για την κήρυξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι βομβαρδισμοί και οι εχθροπραξίες συνεχίζουν να μαίνονται για 243η μέρα.

Πηγή στο Κατάρ, εμιράτο που μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ μεσολαβούν στις έμμεσες διαπραγματεύσεις της ισραηλινής κυβέρνησης και του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος, είπε πως ο επικεφαλής της αμερικανικής υπηρεσίας κατασκοπείας Γουίλιαμ Μπερνς αναμένεται στην Ντόχα, προκειμένου να «συνεχίσει να εργάζεται μαζί με τους μεσολαβητές» προκειμένου να κλειστεί συμφωνία.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios, ο ειδικός σύμβουλος του Αμερικανού προέδρου για τη Μέση Ανατολή, Μπρετ Μακγκέρκ, αναμένεται παράλληλα στο Κάιρο, μερικές ημέρες αφότου ο Τζο Μπάιντεν παρουσίασε τη νέα πρόταση.

Ο οδικός χάρτης που παρουσίασε ο πρόεδρος Μπάιντεν την Παρασκευή -πρόκειται για ισραηλινή πρόταση, κατ' αυτόν-, προβλέπει πλήρη κατάπαυση του πυρός, απόσυρση των ισραηλινών στρατευμάτων από πυκνοκατοικημένες περιοχές της Λωρίδας της Γάζας για έξι εβδομάδες, την απελευθέρωση ορισμένων ομήρων, ιδίως γυναικών και αρρώστων, και την αποφυλάκιση παλαιστινίων που κρατούνται σε ισραηλινές φυλακές.

Θα γίνουν διαπραγματεύσεις κατά τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός, που θα μπορούσε να γίνει «μόνιμη» αν η Χαμάς «τηρήσει τις δεσμεύσεις της», κατά τον κ. Μπάιντεν.

Χθες ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν κάλεσε τη Χαμάς να δεχθεί την πρόταση που παρουσιάστηκε από τον κ. Μπάιντεν, σύμφωνα με το Ελιζέ. Από την πλευρά του το Κατάρ ανέφερε πως περιμένει «σαφή θέση» του Ισραήλ, που φάνηκε να παίρνει αποστάσεις.

Τα ξημερώματα η κυβέρνηση πολέμου του Ισραήλ συνεδρίασε για να συζητήσει τις τελευταίες εξελίξεις, μετά την ανακοίνωση δυο κομμάτων που εκπροσωπούν υπερορθόδοξους Εβραίους και συμμετέχουν στη συμμαχία του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου πως υποστηρίζουν την πρόταση όπως παρουσιάστηκε από τον Αμερικανό πρόεδρο.

Σύμφωνα με το ισραηλινό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Kan, η κυβέρνηση πολέμου συμφώνησε να ζητήσει εγγυήσεις από την Ουάσιγκτον για τη συνέχιση του πολέμου εναντίον της Χαμάς αν το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα παραβιάσει τη συμφωνία.

«Αποτυχία»

Οι αλληλοαντικρουόμενες απαιτήσεις στις οποίες εμμένουν οι αντιμαχόμενες πλευρές κι οι αντιδράσεις της άκρας δεξιάς στο Ισραήλ ελάχιστα περιθώρια ελπίδας αφήνουν ότι η πρόταση θα εφαρμοστεί από τα μέρη. Η Χαμάς λέει πως πριν απ’ όλα χρειάζεται «μόνιμη κατάπαυση του πυρός». Το Ισραήλ λέει πως θα «καταστρέψει» το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα, ο στρατιωτικός βραχίονας του οποίου εξαπέλυσε την 7η Οκτωβρίου έφοδο άνευ προηγουμένου σε νότιους τομείς της ισραηλινής επικράτειας.

Η επίθεση εκείνη είχε αποτέλεσμα 1.194 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, να χάσουν τη ζωή τους, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη στα πιο πρόσφατα επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Από τους ακόμη 251 ανθρώπους που απήχθησαν κι οδηγήθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας, 120 θεωρείται πως παραμένουν ακόμη όμηροι εκεί, πλην όμως 41 από αυτούς πιστεύεται πως είναι νεκροί, τουλάχιστον κατά τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας έκτοτε έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 36.550 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της Χαμάς, κινήματος στην εξουσία στον θύλακο από το 2007, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από τις αρχές στο Ισραήλ, στις ΗΠΑ και στην ΕΕ.

Σχεδόν έναν μήνα μετά την έναρξη χερσαίων επιχειρήσεων στη Ράφα (νότια), που παρουσιάζεται από το Ισραήλ ως το τελευταίο στάδιο του πολέμου, οι μάχες συνεχίζονταν, όπως και οι φονικοί βομβαρδισμοί χθες στην πόλη της Γάζας (βόρεια) και στην Μπουρέιτζ (κεντρικά).

Το ότι διεξάγονται ξανά μάχες σε βόρειους και κεντρικούς τομείς του θυλάκου που ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωνε πως ελέγχει μαρτυρούν την «αποτυχία» της στρατηγικής του, σύμφωνα με τον Μάικλ Μίλσταϊν, ειδικό στις παλαιστινιακές υποθέσεις στο πανεπιστήμιο του Τελ Αβίβ.

Ο κόσμος «πίνει μολυσμένο νερό»

Οι χερσαίες επιχειρήσεις στη Ράφα επέτειναν ακόμα περισσότερο την ανθρωπιστική κρίση στον πολιορκημένο κι ερειπωμένο θύλακο, κυρίως διότι είχε αποτέλεσμα να κλείσει το πέρασμα στα σύνορα με το Ισραήλ, κρίσιμο για την είσοδο της διεθνούς ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Oxfam κατήγγειλε χθες τις «φοβερές» συνθήκες από υγειονομική σκοπιά στην περιοχή Αλ Μαγάζι, κοντά στη Χαν Γιούνις, όπου έχουν καταφύγει εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι: δεν υπάρχει παρά μια τουαλέτα για κάθε 4.000 ανθρώπους.

Καθώς «1,7 εκατομμύριο κάτοικοι είναι πλέον συγκεντρωμένοι σε έκταση μικρότερη από το ένα πέμπτο της Λωρίδας της Γάζας, οι ισραηλινοί βομβαρδισμοί και οι «εσκεμμένοι» αποκλεισμοί κάνουν «πρακτικά αδύνατη» την πρόσβαση στους «παγιδευμένους» αμάχους που «λιμοκτονούν»

Κάτοικοι του θυλάκου είναι υποχρεωμένος να πίνει «βρομόνερα» και να τρώει ζωοτροφές, κατήγγειλε χθες αξιωματούχος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), απευθύνοντας έκκληση να αυξηθεί άμεσα η ανθρωπιστική βοήθεια.

Βοήθεια που δεν διανέμεται

Ο COGAT, οργανισμός του ισραηλινού υπουργείου Άμυνας αρμόδιος για τη διαχείριση των πολιτικών υποθέσεων στα παλαιστινιακά εδάφη, διαβεβαίωσε χθες ότι ο ισραηλινός τερματισμός στο πέρασμα Κερέμ Σαλόμ είναι «γεμάτος», ότι βρίσκεται εκεί «το περιεχόμενο 1.000 και πλέον φορτηγών με βοήθεια» που πλέον πρέπει να παραληφθεί και να διανεμηθεί από τον ΟΗΕ.

Αλλά για τον επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, τον Μάρτιν Γκρίφιθς, είναι «σχεδόν αδύνατο» να διανεμηθεί βοήθεια στο εσωτερικό της Λωρίδας της Γάζας.

«Δεν πλησιάζουμε καν εκεί όπου έπρεπε να είμαστε. Χρειαζόμαστε να ανοίξουν όλα τα σημεία εισόδου σύντομα. Χρειαζόμαστε ασφαλή και ανεμπόδιστη πρόσβαση», τόνισε μέσω X, καλώντας να κηρυχθεί κατάπαυση του πυρός.

Ωστόσο, ακόμη και η ενδεχόμενη κήρυξη κατάπαυσης του πυρός δεν θα επέλυε, σε αυτό το στάδιο τουλάχιστον, το ζήτημα της μεταπολεμικής κατάστασης στη Λωρίδα της Γάζας, κάτι για το οποίο διαφωνούν ο Αμερικανός πρόεδρος Μπάιντεν και ο ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, όπως τονίζει ο πρώτος.

«Η μεγάλη διαφωνία μου με τον Νετανιάχου είναι το τι θα γίνει μετά, αφού τελειώσει (ο πόλεμος) στη Γάζα», είπε ο Δημοκρατικός σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time που δημοσιεύθηκε χθες.

«Σε ποια κατάσταση θα επανέλθει (η Λωρίδα της Γάζας); Και θα επιστρέψουν οι ισραηλινές δυνάμεις;» διερωτήθηκε ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποιώντας πως «αυτό δεν θα λειτουργούσε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

