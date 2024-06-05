Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα, Τετάρτη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με τον στρατό.

Ο στρατός είπε ότι ο δράστης, Σύρος υπήκοος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή συνεχίζονται.

Η Πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πυροβολισμοί με ελαφρά όπλα» αναφέρθηκαν στην περιοχή γύρω στις 8:34 π.μ. τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι οι εγκαταστάσεις της πρεσβείας και η ομάδα της είναι ασφαλείς.

Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών

