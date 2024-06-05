Ένας ένοπλος άνοιξε πυρ σήμερα, Τετάρτη έξω από την πρεσβεία των ΗΠΑ στον Λίβανο και τραυματίστηκε σε ανταλλαγή πυρών με τον στρατό.
Ο στρατός είπε ότι ο δράστης, Σύρος υπήκοος, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ οι έρευνες των Αρχών στην περιοχή συνεχίζονται.
Η Πρεσβεία των ΗΠΑ ανέφερε ότι «πυροβολισμοί με ελαφρά όπλα» αναφέρθηκαν στην περιοχή γύρω στις 8:34 π.μ. τοπική ώρα, προσθέτοντας ότι οι εγκαταστάσεις της πρεσβείας και η ομάδα της είναι ασφαλείς.
Βίντεο από τη στιγμή των πυροβολισμών
بهیانی ئهمڕۆ چوارشەممە لهلایهن سێ چهكدارهوه هێرشكرایهسهر باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەیروت و سوپای وڵاتهكه دهستتێوهردانی كردوه و یهكێك له چهكدارهكانیش كوژراوه#Beirut #Lebanon #Attach pic.twitter.com/FvgqvJiBBb— Xendan (@xendanweb) June 5, 2024
