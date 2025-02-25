Τον Ντόναλντ Τραμπ ευχαριστεί ο Εμανουέλ Μακρόν για το «θερμό καλωσόρισμα» στην Ουάσιγκτον, όπου οι δυο ηγέτες είχαν χθες συνάντηση.

Ο Γάλλος πρόεδρος έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ: «Σ' ευχαριστώ αγαπητέ Ντόναλντ, για το θερμό καλωσόρισμά σου κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ σημαντικής επίσκεψης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Γαλλία μοιράζονται μια μακρά ιστορία φιλίας. Έχουμε δείξει ότι η σχέση μας είναι αμοιβαίας εμπιστοσύνης».

Thank you @POTUS, dear Donald, for your warm welcome during this very important visit.



The United States of America and France share a long history of friendship. We have shown that our relationship is of mutual trust. pic.twitter.com/VHetfnLkFR — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 25, 2025

Τι δήλωσαν οι δύο ηγέτες μετά τη συντάνησή τους

«Η συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν είναι ένα ακόμη βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος σε κοινή συνέντευξη Τύπου των δύο ηγετών. «Η σκοπός μας είναι να πετύχουμε κατάπαυση του πυρός το συντομότερο δυνατό και εν τέλει μια μόνιμη ειρήνη. Ο Μακρόν συμφωνεί ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή και ίσως η μόνη στιγμή για να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία. Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας στην Ουκρανία. Ο Μακρόν συμφωνεί ότι το κόστος και το βάρος του πολέμου στην Ουκρανία πρέπει να τα επωμιστεί η Ευρώπη». «Η Ευρώπη πρέπει να αναλάβει αυτόν τον κεντρικό ρόλο στη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ασφάλειας της Ουκρανίας, κάτι που θέλει να κάνει», τόνισε χαρακτηριστικά.

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ έκανε λόγο για μεγάλη πρόοδο για την επίτευξη συμφωνίας για τα ορυκτά της Ουκρανίας. Ο Τραμπ εξέφρασε εκ νέου την επιθυμία του να «ανακτήσει το κολοσσιαίο ποσό των χρημάτων» που έχουν δαπανήσει οι ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι έχουν δαπανήσει περισσότερα από 300 δισ. δολάρια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος προηγουμένως αναφέρθηκε στη φιλία του ίδιου και του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Αναφέρθηκε στην πρόσκλησή του στην επαναλειτουργία του καθεδρικού ναού της Παναγίας των Παρισίων πέρυσι, καθώς και στην τελευταία επίσκεψη του Μακρόν στον Λευκό Οίκο με τη σύζυγό του Ο Τραμπ είπε ότι η Γαλλία είναι «ο παλαιότερος σύμμαχος της Αμερικής».

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι «εκατοντάδες χιλιάδες» Ρώσοι και Ουκρανοί έχουν χάσει τη ζωή τους «χωρίς λόγο» και ότι μια ολόκληρη γενιά αποδεκατίστηκε. Ο Τραμπ σημείωσε ότι «συμβαίνουν πολλά καλά πράγματα προς την κατεύθυνση της ειρήνης» και ότι ο Μακρόν έχει κεντρική θέση σε αυτό από την αρχή.

Ο Τραμπ περιέγραψε μια σειρά από σημεία συζήτησης, όπως η ασφάλεια στα σύνορα και ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ, προτού επικρίνει την προηγούμενη κυβέρνηση.

Η «απερισκεψία της κυβέρνησης του Τζο Μπάιντεν, είπε, οδήγησε στο θάνατο “πολλών, πολλών ανθρώπων”. Αντίθετα, συνέχισε, η κυβέρνηση Τραμπ επικεντρώνεται στο να «το διορθώσει» και «θα το κάνει το συντομότερο δυνατό» - αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία. Πρόσθεσε ότι ελπίζει ότι η «κληρονομιά» του θα είναι ως ενός «ειρηνοποιού».

Μακρόν: «Πολύ ουσιαστικά βήματα προς τα εμπρός» στις συζητήσεις για την Ουκρανία

Μιλώντας στα γαλλικά, ο Γάλλος πρόεδρος ευχαρίστησε τον Τραμπ για τη φιλία μεταξύ Αμερικής και Γαλλίας.

Ο Μακρόν είπε ότι έκαναν «πολύ ουσιαστικά βήματα προς τα εμπρός» στις συζητήσεις για την Ουκρανία, επιμένοντας ότι η Ευρώπη δεν απέφυγε τις ευθύνες της για τη βοήθεια προς τη χώρα.

Η ΕΕ επένδυσε 128 δισ. δολάρια στην ασφάλεια της Ουκρανίας - τονίζοντας τη λέξη επένδυση, επειδή, όπως είπε, η Ουκρανία κράτησε το μέτωπο για τη «συλλογική ασφάλεια» όλης της Ευρώπης.

Ο Μακρόν πρόσθεσε ότι θαυμάζουν πολύ το θάρρος του ουκρανικού λαού και ότι πιστεύει ότι «κανείς σε αυτή την αίθουσα δεν θέλει να ζει σε έναν κόσμο όπου η θέληση του ισχυρότερου μπορεί απλώς να επιβάλλεται και όπου τα διεθνώς αναγνωρισμένα σύνορα μπορούν απλώς να παραβιάζονται».

Ο Μακρόν συνέχισε λέγοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν μακρές συζητήσεις σχετικά με την επιθυμία τους να τερματιστεί η σύγκρουση στην Ουκρανία και να υπάρξει μια εκεχειρία που θα επιτρέπει τις διαπραγματεύσεις για μια διαρκή ειρήνη.

Ο Μακρόν έκανε επίσης λόγο για εγγυήσεις ασφαλείας που θα διατηρήσουν αυτή την ειρήνη μακροπρόθεσμα, επαναλαμβάνοντας τις δηλώσεις του ίδιου του Τραμπ ότι θέλει να είναι «παίκτης για την ειρήνη» στην περιοχή.

Σημείωσε ακόμη ότι η ειρήνη «δεν πρέπει να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας ή κατάπαυση του πυρός χωρίς εγγυήσεις».

Ο Μακρόν τελείωσε τις δηλώσεις του λέγοντας ότι ο ίδιος και ο Τραμπ είχαν «εξαιρετικά παραγωγικές συζητήσεις» σήμερα - και ότι μετά τη συνομιλία του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, «πιστεύει πλήρως ότι υπάρχει ένας δρόμος προς τα εμπρός».

«Μοιραστήκαμε τις πεποιθήσεις και τις απαιτήσεις μας και γνωρίζουμε όλη τη δουλειά που απομένει να γίνει», είπε στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι θα συναντηθούν ξανά τις επόμενες εβδομάδες.

Και οι δύο ηγέτες θέλουν να τερματιστεί ο πόλεμος, αλλά με διαφορετικούς τρόπους

Ο Μακρόν τίνισε ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να συνοδεύεται από εγγυήσεις για την ασφάλεια της Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δεν έχει αναφέρει τίποτα σχετικά με αυτό, σημειώνει το BBC σε σχόλιό του.

Αλλά ο Μακρόν προσπαθεί να του υπενθυμίσει τους κοινούς στόχους και λέει ότι «έχουμε την ίδια επιθυμία, ειρήνη το συντομότερο δυνατό».

Ο Τραμπ είπε ότι οι «άνθρωποί» του συνομιλούν με τον Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος

Αρχικά, ο Τραμπ ρωτήθηκε για τις διαπραγματεύσεις και μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία με τη Ρωσία, απαντώντας ότι «οι άνθρωποί του» συνομιλούν με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «συνεχώς».

«Όλη μου η ζωή είναι συμφωνίες, αυτό είναι το μόνο που ξέρω», είπε, επιμένοντας ότι ξέρει πότε κάποιος θέλει να κλείσει μια συμφωνία.

Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας ότι όταν ανέλαβε την εξουσία «ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που έκανα ήταν με τον πρόεδρο Πούτιν» και επανέλαβε έναν ισχυρισμό που έχει κάνει πολλές φορές την τελευταία εβδομάδα περίπου - ότι ο Πούτιν θέλει να τερματίσει τον πόλεμο.

Σημείωσε ότι εργάζονται για τη συμφωνία αυτή τη στιγμή και παρόλο που θα προτιμούσε να επιτευχθεί άμεσα συμφωνία, μια κατάπαυση του πυρός θα μπορούσε να λάβει χώρα πιο γρήγορα.

Τι είπαν για τον Πούτιν για τον Πούτιν

Και οι δύο ηγέτες ρωτήθηκαν για τον Πούτιν.

Ο Μακρόν απάντησε πρώτος και είπε ότι δεν έχει μιλήσει με τον Ρώσο πρόεδρο εδώ και αρκετό καιρό - αλλά με τη νέα κυβέρνηση των ΗΠΑ ελπίζει ότι υπάρχει μια νέα «ευκαιρία για επαναπροσέγγιση».

Ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία με τον Ρώσο πρόεδρο θα γίνει σεβαστή, πρόσθεσε ο Μακρόν, είναι να «είμαστε ισχυροί» και να έχουμε «αποτρεπτικές ικανότητες».

Ο Τραμπ επανέλαβε από τη μεριά του έναν άλλο ισχυρισμό που έχει κάνει πολλές φορές - ότι ο πόλεμος (που ξεκίνησε δύο χρόνια μετά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν) δεν θα είχε ξεκινήσει αν ήταν πρόεδρος.

Ειδικά για τον Πούτιν, είπε: «Πιστεύω πραγματικά ότι θέλει να κάνει συμφωνία, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά πιστεύω ότι θέλει να κάνει συμφωνία». Στη συνέχεια, πρόσθεσε ο Τραμπ, ο Πούτιν μπορεί να συνεχίσει να ηγείται της Ρωσίας «με πολύ θετικό τρόπο».

Μακρόν: Κανείς δεν θέλει μια «εύθραυστη» ειρηνευτική συμφωνία

Ο Μακρόν είπε ότι η σημερινή συζήτηση ανέδειξε «αρκετούς τομείς προόδου».

ΣΗμείωσε ότι μαζί με τον Τραμπ εργάστηκαν για να έχουν μια πρόταση για ένα σχέδιο δράσης που να είναι αποδεκτό από την Ουκρανία και ότι είναι σημαντικό να υπάρχει επιβεβαίωση ότι ο Τραμπ θα συναντηθεί σύντομα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι για να συμφωνήσουν σε μια συμφωνία για τα ορυκτά.

Στη συνέχεια, ο Μακρόν πρόσθεσε ότι κανένας από τους δύο ηγέτες δεν θέλει μια συμφωνία που θα είναι «εύθραυστη». Είπε ότι το σημείο καμπής εδώ είναι ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να βοηθήσουν και να παράσχουν «αλληλεγγύη».

Τραμπ: Θα το λύσουμε αυτό το ζήτημα

Ολοκληρώνοντας, ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε τον Εμανουέλ Μακρόν για το ταξίδι του στον Λευκό Οίκο.

«Θα σας ξαναδούμε σύντομα... θα τα καταφέρουμε, θα τ ο λύσουμε αυτό το ζήτημα», επανέλαβε ο Τραμπ.

Οι δύο ηγέτες ολοκλήρωσαν τη συνέντευξη Τύπου με χειραψία.

Τι προηγήθηκε πριν την κοινή συνέντευξη Τύπου Τραμπ - Μακρόν

Τραμπ: «Θα δούμε» αν το Κίεβο χρειαστεί να παραχωρήσει εδάφη - Αυτή ή την επόμενη εβδομάδα ο Ζελένσκι θα υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι θα συναντήσει τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσθέτοντας ότι αυτή ή την επόμενη εβδομάδα ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έρθει να υπογράψει τη συμφωνία για τα ορυκτά. Παράλληλα, υπογράμμισε πως αναμένεται να συναντηθεί κάποια στιγμή και με τον Ρώσο πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν. Δήλωσε ότι είναι πρόθυμος να επισκεφθεί τη Μόσχα την κατάλληλη στιγμή ενώ πρόσθεσε ότι προσπαθεί να εργαστεί για οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία.

Η 9η Μαΐου μπορεί να είναι λίγο νωρίς για επίσκεψη στη Μόσχα, τόνισε ο Μακρόν κατά τη συνάντησή του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

«Θα δούμε», απάντησε σε ερώτηση για το αν η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη. Σημείωσε επίσης ότι ο Πούτιν θα αποδεχόταν Ευρωπαίους ειρηνευτές στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι δεν βλέπει πρόβλημα στο να σταλούν ευρωπαϊκά στρατεύματα στην Ουκρανία για να λειτουργήσουν ως ειρηνοποιοί.

«Το ΝΑΤΟ είναι καλό αν λειτουργεί σωστά», τόνισε και πρόσθεσε ότι η Ιταλία είναι πολύ σημαντική ενώ επαίνεσε την ηγεσία της Ιταλίδας πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι.

Ο Τραμπ αρνήθηκε να αποκαλέσει τον Πούτιν δικτάτορα

Ο Αμερικανός πρόεδρος ερωτήθηκε αν θα χαρακτηρίσει τον Πούτιν «δικτάτορα», αφού προηγουμένως είχε χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή για να περιγράψει τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Δεν χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις ελαφρά τη καρδία, θα δούμε πώς όλα θα εξελιχθούν», σημείωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι υπάρχουν «πιθανότητες για μια πολύ καλή διευθέτηση» μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ένας άλυτος πόλεμος μεταξύ των δύο χωρών «θα μπορούσε να οδηγήσει στον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο», λέει.

Εν τω μεταξύ, ο Μακρόν λέει ότι είχαν μια καλή συζήτηση κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης της G7 σήμερα το πρωί και ότι θα συζητήσει σήμερα με τον Τραμπ για τη «μακροχρόνια ειρήνη» στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη είναι πρόθυμη να «εντείνει» την άμυνα, προσθέτει, αλλά απαιτείται «ισχυρή» αμερικανική συμμετοχή για να διασφαλιστεί η ειρήνη στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ είπε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει «μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν είμαστε έξυπνοι»

«Νομίζω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία μπορεί να τελειώσει σύντομα, μέσα σε λίγες εβδομάδες, αν είμαστε έξυπνοι», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Αν δεν είμαστε έξυπνοι, θα συνεχιστεί... δεν το θέλουμε αυτό», είπε και πρόσθεσε: «Θυμηθείτε τι είπα, αυτό θα μπορούσε να κλιμακωθεί σε έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ούτε αυτό το θέλουμε».

Ο Τραμπ μίλησε για την πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο, κατά τη διάρκεια της οποίας συμφώνησαν να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη

Ο Τραμπ ρωτήθηκε αν πιστεύει ότι η Ουκρανία θα πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στο πλαίσιο τυχόν ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

«Θα το δούμε», είπε στους δημοσιογράφους. «Είναι μια διαπραγμάτευση που μόλις τώρα αρχίζει».

Το να πάρουμε πίσω ουκρανικά εδάφη που έχουν καταληφθεί από τη Ρωσία, πρόσθεσε, «δεν είναι εύκολο πράγμα».

Ο Τραμπ έχει προηγουμένως αναφέρει ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να πάρει πίσω «κάποια» από τα εδάφη της και την περασμένη εβδομάδα δήλωσε ότι η κατοχή ουκρανικών εδαφών από τη Ρωσία σημαίνει ότι «έχει τα χαρτιά» στις διαπραγματεύσεις.

Τραμπ: «Βρίσκομαι σε σοβαρές συζητήσεις με τον Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία»

Μετά τη συνεδρίαση της G7, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε νωρίτερα μέσω ανάρτησης στο Truth Social ότι όλοι οι ηγέτες εξέφρασαν τον στόχο τους για το τέλος του πολέμου μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Ο Τραμπ δήλωσε επίσης ότι βρίσκεται σε σοβαρές συζητήσεις με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και για «μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές» μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας. «Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά», τόνισε.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Τραμπ στο Truth Social:

Σήμερα, ο Πρόεδρος της Γαλλίας Εμμανουέλ Μακρόν παρευρέθηκε μαζί μου στο Οβάλ Γραφείο για να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής της G7. Η συνάντηση συγκλήθηκε από τον κυβερνήτη του Καναδά Τζάστιν Τριντό, που έχει την τωρινή προεδρία της G7, για να αναγνωριστεί η τρίτη επέτειος του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας - ο οποίος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ του αν ήμουν πρόεδρος. Όλοι εξέφρασαν τον στόχο τους για το τέλος του πολέμου και τόνισα τη σημασία της ζωτικής σημασίας «Συμφωνίας για τα κρίσιμα ορυκτά και τις σπάνιες γαίες» μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, η οποία ελπίζουμε ότι θα υπογραφεί πολύ σύντομα! Αυτή η συμφωνία, η οποία είναι μια «Οικονομική Εταιρική Σχέση», θα διασφαλίσει ότι ο αμερικανικός λαός θα πάρει πίσω τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και τον στρατιωτικό εξοπλισμό που στάλθηκαν στην Ουκρανία, ενώ παράλληλα θα βοηθήσει την οικονομία της Ουκρανίας να αναπτυχθεί καθώς αυτός ο βάρβαρος και άγριος πόλεμος φτάνει στο τέλος του. Ταυτόχρονα, βρίσκομαι σε σοβαρές συζητήσεις με τον Πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σχετικά με τον τερματισμό του Πολέμου αλλά και για τις μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν μεταξύ των ΗΠΑ και της Ρωσίας. Οι συνομιλίες προχωρούν πολύ καλά!

«Η Ρωσία είναι ανοικτή για την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ»

Η Ρωσία είναι ανοιχτή για οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, δήλωσε ο νέος ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν για τη διεθνή οικονομική συνεργασία, απαντώντας στη δήλωση του Τραμπ για «μεγάλες οικονομικές αναπτυξιακές συναλλαγές με τη Ρωσία».

«Η Ρωσία είναι ανοικτή για την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ και πιστεύει ότι η συνεργασία αυτή είναι το κλειδί για μια πιο ανθεκτική παγκόσμια οικονομία», ανέφερε σε δήλωσή του ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ, που διορίστηκε στις 23 Φεβρουαρίου.

Συνάντηση Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων αύριο στο Ριάντ

Υπενθυμίζεται ότι Αμερικανοί και Ρώσοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο Ριάντ αύριο Τρίτη, σε συνέχεια της συνάντησης των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών πριν από μια εβδομάδα, δήλωσε σήμερα διπλωματική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Στη συνάντησή τους στις 18 Φεβρουαρίου, Μάρκο Ρούμπιο και Σεργκέι Λαβρόφ συμφώνησαν στη δημιουργία ενός «μηχανισμού διαβούλευσης» για να επιλύσουν τις διαφορές τους και να διορίσουν διαπραγματευτές για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι συνομιλίες αυτές, οι πρώτες σε αυτό το επίπεδο μεταξύ των δύο χωρών μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, έγιναν μετά την τηλεφωνική επικοινωνία των προέδρων Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντίμιρ Πούτιν που «θρυμμάτισε» το κοινό μέτωπο της Δύσης και τη στρατηγική απομόνωσης του Ρώσου προέδρου, η οποία είχε εφαρμοστεί μετά την κίνηση του Πούτιν να εισβάλλει στη γειτονική χώρα.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει δηλώσει ότι θα συναντήσει κατ' ιδίαν τον Πούτιν στη Σαουδική Αραβία χωρίς να αναφέρει ημερομηνία.

Σύμφωνα με τη διπλωματική πηγή, που ζήτησε να μην κατονομαστεί, «μια συνάντηση σε συνέχεια προηγούμενης συνάντησης» μεταξύ εκπροσώπων ΗΠΑ και Ρωσίας θα πραγματοποιηθεί αύριο Τρίτη στο Ριάντ.

Το επίπεδο εκπροσώπησης στη συνάντηση «θα είναι χαμηλότερο (από εκείνο της 18ης Φεβρουαρίου), αλλά αυτή (σ.σ. η νέα συνάντηση) παραμένει μια ένδειξη προόδου», τόνισε η πηγή, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Μακρόν: Είμαστε έτοιμοι να παράσχουμε εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία - Η Δύση πρέπει να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, μιλώντας από τον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι ο στόχος της χώρας του είναι να οικοδομήσει μια σταθερή, μακροχρόνια ειρήνη στην Ουκρανία.

Η Ευρώπη είναι πρόθυμη να γίνει ισχυρότερος εταίρος και να κάνει περισσότερα στον αμυντικό τομέα, πρόσθεσε.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι η ισχυρή επανεμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στη διεθνή σκηνή αποτελεί πηγή αβεβαιότητας για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, ο Μακρόν τόνισε πως η Δύση πρέπει να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ απέναντι στη Ρωσία, ενώ επανέλαβε ότι η Γαλλία είναι έτοιμη να παράσχει εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.

«Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι έχουμε αποτροπή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την ανάγκη της Ευρώπης να διατηρήσει μια ενιαία στάση απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ειδικότερα, ο Γάλλος πρόεδρος δήλωσε ότι η στρατηγική της αποτροπής θα μπορούσε να συμβάλει στην επίτευξη, αρχικά, μιας εκεχειρίας στην Ουκρανία και, στη συνέχεια, μιας μακροπρόθεσμης ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο Μακρόν τόνισε πως οι ευρωπαϊκές εγγυήσεις ασφάλειας θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την αποστολή ευρωπαϊκών στρατευμάτων με ειρηνευτικό ρόλο. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι τα στρατεύματα αυτά δεν θα βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συγκρούσεων, αλλά θα έχουν ρόλο παρουσίας και εγγύησης στην Ουκρανία.

Παράλληλα, ο Μακρόν χαρακτήρισε «θετική εξέλιξη» την εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών μέσω της συμφωνίας με την Ουκρανία για τα κρίσιμα ορυκτά.

Αναφερόμενος στη σύνοδο της G7, στην οποία συμμετείχαν ο Μακρόν και ο Τραμπ μέσω βιντεοκλήσης, νωρίτερα, σήμερα, ο Γάλλος πρόεδρος είπε ότι «είχαμε μια καλή συζήτηση».

