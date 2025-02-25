Να σώσουν ότι έχει απομείνει από μια καταρρέουσα διατλαντική συμμαχία και να επαναφέρουν τον Ντόναλντ Τραμπ στον ίσιο δρόμο καθώς τον βλέπουν να ωθεί την Ουκρανία στο χείλος του γκρεμού προσπαθούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες.

Η εβδομάδα αυτή ξεκίνησε με την επίσκεψη του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Ουάσιγκτον τρεις ημέρες πριν ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ, επρόκειτο να πραγματοποιήσει τη δική του επίσκεψη. Ο Μακρόν πέρασε τρεις ώρες με τον Αμερικανό πρόεδρο, ισχυριζόμενος στη συνέχεια ότι έγιναν «ουσιαστικά βήματα» προς τα εμπρός.

Οι αφετηρίες των δύο προέδρων δύσκολα όμως θα μπορούσαν να είναι πιο διαφορετικές, σχολιάζει ο Economist. Ο Μακρόν, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, θεωρεί ότι η ασφάλεια της Ουκρανίας μπροστά στον ρωσικό επεκτατισμό είναι πρωταρχικής σημασίας. «Η ειρήνη», είπε ο Γάλλος πρόεδρος, στεκόμενος στον Λευκό Οίκο δίπλα στον Αμερικανό οικοδεσπότη του, «δεν πρέπει να σημαίνει παράδοση της Ουκρανίας». Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε πριν από λίγες ημέρες τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι «δικτάτορα». Καθισμένος όμως δίπλα στον Γάλλο πρόεδρο, ο Τραμπ αρνήθηκε επισήμως να αποκαλέσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν δικτάτορα, λέγοντας «δεν χρησιμοποιώ αυτές τις λέξεις επιπόλαια». Επιπλέον, ο Τραμπ οργάνωσε απευθείας συνομιλίες την περασμένη εβδομάδα με τους Ρώσους αφήνοντας εκτός Ζελένσκι και Ευρωπαίους.

Ο Εμανουέλ Μακρόν φαινόταν από την αρχή συγκρατημένα αισιόδοξος για την επίσκεψή του αυτή στον Λευκό Οίκο. Ένας λόγος είναι ότι, στην ομιλία του, ο Τραμπ συμφώνησε σε κάποιας μορφής αμερικανική «υποστήριξη» για οποιαδήποτε πιθανή μελλοντική ανάπτυξη ευρωπαϊκών δυνάμεων για τη διατήρηση της ειρήνης στην Ουκρανία. Δεν υπήρξε διευκρίνηση ωστόσο, για το τι μπορεί να σημαίνει αυτό.

Για αρκετές εβδομάδες η Γαλλία και η Βρετανία συζητούν τρόπους για να σχηματίσουν έναν συνασπισμό ευρωπαϊκών και συμμαχικών ειρηνευτικών δυνάμεων που θα μπορούσαν να αποσταλούν σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας που είναι αποδεκτή από την Ουκρανία. Αυτό θα αποτελούσε μέρος μιας ευρωπαϊκής εγγύησης ασφάλειας έναντι της μελλοντικής ρωσικής επιθετικότητας, αλλά θα μπορούσε να είναι αξιόπιστο μόνο με αμερικανική στρατιωτική υποστήριξη. Ίσως, αυτό να είναι κάτι που θα μπορούσε να σκεφτεί ο Τραμπ, ιδιαίτερα εάν θέλει να πετύχει μια συμφωνία με την Ουκρανία για τα ορυκτά.

Ο δεύτερος λόγος είναι ότι ο Τραμπ, αντίθετα με τα δημόσια σχόλιά του, υποστηρίζει τώρα ότι ο Πούτιν δεν θα είχε αντίρρηση να υπάρξουν Ευρωπαίοι ειρηνευτές σε ουκρανικό έδαφος. «Θα το δεχτεί. Του έκανα αυτή την ερώτηση», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από τις συνομιλίες του με τον Μακρόν. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε ότι τα ευρωπαϊκά στρατεύματα δεν θα σταλούν στην πρώτη γραμμή, ούτε απευθείας στη μάχη. Μια τέτοια στρατιωτική δύναμη, ωστόσο, θα ήταν απαραίτητη για να προσφέρει «διαβεβαίωση» στην Ουκρανία και να διασφαλίσει ότι «η ειρήνη γίνεται σεβαστή».

Όπως επισημαίνεται στο δημοσίευμα είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πει κανείς εάν τα μικρά βήματα προς τα εμπρός που ισχυρίζεται ότι έκανε ο Μακρόν κατά τη συνάντηση θα αποδειχθούν σημαντικά. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε με σχετική αυτοσυγκράτηση κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου συμπληρώνοντας τον Γάλλο ομόλογό του. Ο Μακρόν από την πλευρά του φρόντισε να ευχαριστήσει και να κολακεύσει τον οικοδεσπότη του. Ωστόσο, νωρίτερα την ίδια μέρα, προς έκπληξη των συμμάχων της, η Αμερική ψήφισε μαζί με τη Ρωσία κατά ενός ψηφίσματος του ΟΗΕ που καταδίκαζε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Όπως και να έχει όμως, οι Ευρωπαίοι φαίνεται να παίρνουν πλέον πιο σοβαρά την κατάσταση και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις εξελίξεις. Πριν από την επίσκεψή του στην Ουάσιγκτον ο Μακρόν μίλησε με 30 Ευρωπαίους και συμμάχους ηγέτες και συνεργάστηκε στενά με τη Βρετανία για ζητήματα ασφαλείας.

«Ακόμα κι αν η ιδέα της αμερικανικής υποστήριξης για μια ευρωπαϊκή ειρηνευτική δύναμη είναι μόνο σιωπηρή, ο Μακρόν μπόρεσε να προωθήσει τη συζήτηση με αρκετά παραγωγικό τρόπο» σχολίασε ο Mujtaba Rahman, διευθύνων σύμβουλος για την Ευρώπη στο Eurasia Group.

Η επίσκεψη του Κιρ Στάρμερ στην Ουάσιγκτον θα είναι η επόμενη δοκιμασία για να διαπιστωθεί αν μπορεί να υπάρξει κάτι περισσότερο από μια συζήτηση.

Πηγή: skai.gr

