Τουρκία: Ζητά τον διορισμό ειδικού απεσταλμένου του ΟΗΕ για καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας

Ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών ζήτησε να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας, κάνοντας λόγο για επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστεί η αυξανόμενη ρητορική μίσους και οι διακρίσεις εις βάρος των μουσουλμάνων.

«Το μίσος κατά του Ισλάμ, ο ρατσισμός, η ξενοφοβία, οι διακρίσεις και η ακροδεξιά ρητορική μίσους αυξάνονται. Σχεδόν δεν περνάει μέρα χωρίς εχθρότητα και παραβιάσεις των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μουσουλμάνων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων κατά της ζωής τους, των τζαμιών και του Ιερού Κορανίου», δήλωσε ο Μεχμέτ Κεμάλ Μποζάι σε ομιλία του χτες, Δευτέρα, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στη Γενεύη.

«Τα ψηφίσματα του ΟΗΕ που ορίζουν το κάψιμο των ιερών βιβλίων ως θρησκευτικό μίσος είναι σημαντικά, αλλά χρειάζονται περισσότερα βήματα. Σύντομα θα πρέπει να διοριστεί ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την καταπολέμηση της ισλαμοφοβίας», σημείωσε ο Μποζάι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

