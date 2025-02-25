Ζευγάρι Αυστραλών έζησε μια σοκαριστική πτήση καθώς κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους από τη Μελβούρνη στην Ευρώπη, μια επιβάτης πέθανε και το πλήρωμα του αεροσκάφους την έβαλε δίπλα τους.

Ο Μίτσελ Ρινγκ και η Τζένιφερ Κόλιν όπως αναφέρει η nzherald, περιέγραψαν τη δυσάρεστη εμπειρία τους σε αυστραλιανά μέσα, λέγοντας ότι ακόμα δεν μπορούν να συνέλθουν από το γεγονός

Ταξίδευαν με την Qatar Airways από τη Μελβούρνη στη Βενετία, όταν η γυναίκα κατέρρευσε ξαφνικά στον διάδρομο, έχοντας επιστρέψει από την τουαλέτα. Παρά τις προσπάθειες του πληρώματος να την επαναφέρουν, δεν κατέστη δυνατή η ανάνηψή της.

Το πλήρωμα προσπάθησε να μετακινήσει τη γυναίκα σε άλλη θέση, ωστόσο, κάτι που επίσης δεν κατέστη δυνατό. Καθώς υπήρχαν άδειες θέσεις δίπλα στο ζευγάρι, τους ζητήθηκε να μετακινηθούν ώστε να τοποθετηθεί εκεί η σορός, καλυμμένη με κουβέρτες, για τις υπόλοιπες 4 ώρες της πτήσης προς την Ντόχα.

Η Τζένι, η οποία συγκρατούσε τα δάκρυα της σε όλη τη συνέντευξη, είπε ότι η δοκιμασία ήταν «τραυματική» και μετακόμισε σε μια άδεια θέση σε διαφορετική σειρά όταν άλλος επιβάτης της το πρόσφερε.

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών, εάν ένας επιβάτης πεθάνει κατά τη διάρκεια πτήσης, θα πρέπει να μετακινηθεί σε μια άδεια σειρά καθισμάτων -ή στην καθορισμένη θέση εάν όλες οι θέσεις είναι γεμάτες- και να καλυφθεί με μια κουβέρτα ως ένδειξη σεβασμού.

Η Qatar Airways ερευνά το περιστατικό.

Πηγή: skai.gr

