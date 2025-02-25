Η Βρετανία ανακοίνωσε την Τρίτη μια ιστορική αύξηση στις στρατιωτικές δαπάνες, επιδιώκοντας να στείλει ένα ισχυρό μήνυμα σχετικά με το αίτημα του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για αύξηση των αμυντικών δαπανών των χωρών του ΝΑΤΟ, πριν από τη συνάντηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ μαζί του στον Λευκό Οίκο την Πέμπτη.

Μιλώντας στο Κοινοβούλιο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι η Βρετανία θα αυξήσει τις στρατιωτικές της δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ έως το 2027 και στο 3% μέχρι το τέλος της επόμενης κυβερνητικής θητείας, που σημαίνει το αργότερο έως το 2034. Η Βρετανία, είπε, θα χρηματοδοτήσει τη νέα δαπάνη μειώνοντας τις δαπάνες για τη διεθνή ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση των Εργατικών είχε προηγουμένως υποσχεθεί να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ, από το 2,3%, αλλά δεν είχε καθορίσει ημερομηνία για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η κίνηση αυτή θα σήμαινε μια αύξηση δαπανών κατά 13,4 δισεκατομμύρια λίρες (17 δισεκατομμύρια δολάρια) ετησίως για την άμυνα από τώρα έως το 2027.

«Πρέπει να αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι στην εθνική ασφάλεια, διότι οι σύγχρονες προκλήσεις απαιτούν μια απάντηση αντίστοιχης κλίμακας», δήλωσε ο Στάρμερ.

«Αυτή η κυβέρνηση θα ξεκινήσει τη μεγαλύτερη σταδιακή αύξηση των αμυντικών δαπανών μετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου», δήλωσε ο Στάρμερ στη Βουλή των Κοινοτήτων.

«Θα υλοποιήσουμε τη δέσμευσή μας για αμυντικές δαπάνες στο 2,5% του ΑΕΠ, αλλά θα το πράξουμε έτσι ώστε να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο το 2027».

Παράλληλα τόνισε ότι η χώρα θα στοχεύσει σε αμυντικές δαπάνες στο 3% του ΑΕΠ στην επόμενη Βουλή και αυτές τις αυξημένες δαπάνες θα χρηματοδοτηθούν από την περικοπή του προϋπολογισμού της διεθνούς αναπτυξιακής βοήθειας. Όπως είπε ο Στάρμερ, ο προϋπολογισμός της βοήθειας θα μειωθεί από το 0,5% του ΑΕΠ σε 0,3% το 2027.

Οι επόμενες γενικές εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν το αργότερο το καλοκαίρι του 2029.

Μετά τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, ο Βρετανός πρωθυπουργός θα ταξιδέψει στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη για να συναντήσει τον Αμερικανό πρόεδρο και θα προσπαθήσει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ ότι οι εγγυήσεις ασφαλείας για οποιαδήποτε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία είναι απαραίτητες.

Πηγή: skai.gr

