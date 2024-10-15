«Όλοι για την υγεία, υγεία για όλους» ήταν το σύνθημα του ΠΟΥ για την προσέλκυση επενδυτών στο Βερολίνο. Όλαφ Σολτς, Μπιλ Γκέιτς και Άδωνις Γεωργιάδης στους βασικούς ομιλητές.

Τι ενώνει τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, τον Γερμανό υπ. Υγείας Καρλ Λάουτερμπαχ, τον επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντχανόμ Γκεμπρεγιέζους, τον Μπιλ Γκέιτς και τον Άδωνι Γεωργιάδη; ‘Ενας κοινός παγκόσμιος στόχος, όπως φάνηκε από το Βερολίνο το βράδυ της Δευτέρας, στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία του ΠΟΥ, που συνδιοργανώνεται από τη Γερμανία και τη Νορβηγία με στόχο την προσέλκυση φρέσκων και σημαντικών κονδυλίων για τη συνέχιση του έργου του παγκόσμιου οργανισμού: η συνεργασία και η στήριξη της παγκόσμιας δράσης για την υγεία. Κάτι δηλαδή που φάνηκε έντονα την περίοδο της πανδημίας.



Στη σκιά δύο μεγάλων πολέμων που δοκιμάζουν καθημερινά τα όρια και τις κόκκινες γραμμές της διεθνούς κοινότητας, η ανθρωπότητα συνεχίζει να είναι διαρκώς αντιμέτωπη με τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής αλλά και την εμφάνιση νέων ιών, ενδημιών, πανδημιών. Η περίοδος του κορωνοϊού δεν είναι πολύ μακρινή και οι συνέπειες της πανδημίας ακόμη εμφανείς.



«Ζούμε σε ένα κόσμο που είναι διασυνδεδεμένος. Τα αεροπλάνα μας απογειώνονται κάθε δευτερόλεπτο, μεταφέροντας επιβάτες και αγαθά σε όλο τον κόσμο. Κάποιες φορές μεταφέρουν όμως και ιούς. Η πανδημία της COVID-19 κατέστησε σαφές ότι οι μολυσματικές ασθένειες αφορούν όλους μας σε όλο τον πλανήτη. Οι πανδημίες δεν σταματούν σε σύνορα. Αυτό αποτελεί παγκόσμια πρόκληση, που μόνο μαζί μπορούμε να αντιμετωπίσουμε», ανέφερε ο οικοδεσπότης καγκελάριος Όλαφ Σολτς από το βήμα του συνεδρίου.



Η Γερμανία άλλωστε αποτελεί έναν από τους βασικότερους υποστηρικτές του ΠΟΥ με χρηματικά κονδύλια και, όπως ανακοίνωσε από το Βερολίνο ο Όλαφ Σολτς, η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 360 εκατομμύρια ευρώ για τη δράση του ΠΟΥ σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.

20 εκατομμύρια στον ΠΟΥ από την Ελλάδα

Από την πλευρά της και η Ελλάδα, δεδομένου του μικρού μεγέθους και των δυνατοτήτων της, θα συνεισφέρει 20 εκατομμύρια ευρώ στον ΠΟΥ τα επόμενα χρόνια, με στόχο να γίνουν μελλοντικά περισσότερα, ανέφερε ο υπ. Υγείας της Ελλάδας Άδωνις Γεωργιάδης από την ίδια κεντρική εκδήλωση στο Βερολίνο. «Μιλάμε εδώ για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τις ενδεχόμενες, επερχόμενες πανδημίες και πώς θα αντιμετωπίσουμε από κοινού όλες τις μεγάλες προκλήσεις που η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει σήμερα και λόγω της κλιματικής αλλαγής αλλά και λόγω όλων των αλλαγών που συμβαίνουν στη ζωή μας. Πιστεύουμε και εμείς στην Ελλάδα, όπως και οι περισσότερες χώρες του κόσμου, ότι μέσα από τη συνεργασία, την αλληλεγγύη και τις κοινές δράσεις θα μπορέσει να πάει η ανθρωπότητα μπροστά».



«Έρχομαι από μια χώρα που πρόσφατα εξήλθε από μια τεράστια οικονομική κρίση. Το σύστημα υγείας μας δεν θα στεκόταν όρθιο χωρίς τη στήριξη του ΠΟΥ. Γνωρίζουμε έτσι πολύ καλά πόσο σημαντικά είναι όλα όσα αντιπροσωπεύει ο ΠΟΥ» ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης από το βήμα της εκδήλωσης.



Πρόσθεσε επίσης ότι ο ΠΟΥ κατάφερε να αντιμετωπίσει όχι μόνο την πανδημία αλλά και κάτι μεγαλύτερο από την πανδημία: την παραπληροφόρηση και τα fake news που διασπείρονται ανά τον πλανήτη και που μπορούν να καταστρέψουν ανθρώπινα μυαλά», πρόσθεσε απευθυνόμενος στον κροίσο της Microsoft Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος βρέθηκε στο Βερολίνο εκπροσωπώντας το φιλανθρωπικό Ίδρυμα Γκέιτς.

Μπιλ Γκέιτς: Δύο επαναστάσεις και μια πανδημία

Από την πλευρά του ο μεγιστάνας της πληροφορικής Μπιλ Γκέιτς έκανε λόγο για τις δύο επαναστάσεις που έζησε ο ίδιος: την επανάσταση των υπολογιστών, όταν ο ίδιος και ο συνέταιρός του οραματίζονταν ότι κάθε σπίτι θα έχει έναν υπολογιστή και τους περιγελούσαν και την επανάσταση του φιλανθρωπικού έργου, που ήρθε αργότερα στη ζωή του, όταν πια αντιλήφθηκε την επίδρασή της. Για τον ίδιο η επένδυση πλέον στον τομέα της παγκόσμιας υγείας αποτελεί αναγκαιότητα για την πρόοδο και την ευημερία, γι αυτό και το Ίδρυμα Γκέιτς εστιάζει στην πρόληψη και αντιμετώπιση μολυσματικών ασθενειών.



Εστιάζοντας και ο ίδιος στην πανδημία, ανέφερε ότι ακριβώς γι αυτό «χρειαζόμαστε τον ΠΟΥ, γιατί είναι ο οργανισμός που κρατά τον κίνδυνο πανδημίας χαμηλό. Είδαμε ποιο ήταν το κόστος της πανδημίας. Αλλά αυτό είναι κάτι που καμία χώρα δεν μπορεί να πετύχει μόνη της» ανέφερε από το Βερολίνο.



Στη Σύνοδο για την Παγκόσμια Υγεία στη γερμανική πρωτεύουσα που ολοκληρώνεται σήμερα συμμετέχουν 350 ομιλητές από 60 διαφορετικούς τομείς που σχετίζονται με την υγεία από 100 χώρες. Έχει ως στόχο να φέρει κοντά επιστήμονες, πολιτικούς, επενδυτές και την ίδια την κοινωνία με στόχο την προώθηση μιας παγκόσμιας ατζέντας για «ένα μέλλον γεμάτο υγεία και ευεξία για όλους».

