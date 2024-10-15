Λογαριασμός
Ισραηλινά ΜΜΕ: Η Χαμάς στην Τουρκία πίσω από την έκρηξη στο Τελ Αβίβ τον Αύγουστο

Υπενθυμίζεται ότι η επίθεση είχε σημειωθεί λίγη ώρα μετά την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

Χαμάς Τελ Αβίβ

Από το αρχηγείο της Χαμάς στην Τουρκία ενορχηστρώθηκε η έκρηξη που σημειώθηκε την Κυριακή 18 Αυγούστου, όπως αναφέρουν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης.

Η επίθεση είχε γίνει λίγη ώρα μετά την άφιξη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, στην πρωτεύουσα του Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα ισραηλινά μέσα, η υπόθεση της απόπειρας τρομοκρατικού χτυπήματος στην καρδιά της ισραηλινής πρωτεύουσας έχει διαλευκανθεί, αποκαλύπτοντας ότι η επίθεση οργανώθηκε από βάση της Χαμάς στη Ναμπλούς.

Οι ισραηλινές Αρχές αναφέρουν ότι οι πράκτορες στη Ναμπλούς ήταν σε επαφή με τον Αμπάντα Μπιλάλ, ανώτερο αξιωματούχο στα κεντρικά γραφεία της Χαμάς στην Τουρκία που διηύθυνε το σχέδιο.

Η έκρηξη έγινε σε φορτηγό, ενώ τα εκρηκτικά τα είχε πάνω του ο οδηγός, ο οποίος διαμελίστηκε.

