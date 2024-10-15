Λογαριασμός
Ένας νεκρός και 4 τραυματίες σε νέο τρομοκρατικό χτύπημα στο Ισραήλ - Νεκρός και ο δράστης - Δείτε βίντεο

Ο δράστης άνοιξε πυρ εναντίον αστυνομικού προτού πέσει νεκρός - Τραυματίας και ένας γιατρός που σταμάτησε με το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει και χτυπήθηκε από άλλο αυτοκίνητο

UPDATE: 12:18
Ισραήλ τρομοκρατική επίθεση

Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα ακόμα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη Διαδρομή 4 ανάμεσα στις πόλεις Ασντόντ και Γιαβνέ και στο νότιο Ισραήλ.

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ένας από τους τραυματίες είναι γιατρός που σταμάτησε με το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει τους άλλους και χτυπήθηκε από άλλο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν πως άνδρας με άγνωστα κίνητρα ξεκίνησε να ανοίγει «πυρ» σε διερχόμενα αυτοκίνητα προτού πέσει νεκρός από περαστικό.

Όπως δήλωσαν στους Times of Israel:

«Πριν από λίγο ένας τρομοκράτης μόλις πέρασε στον κεντρικό δρόμο εδώ δίπλα στο Τελ Αβίβ, στο Γιαβνέ, και άρχισε να πυροβολεί προς ένα περιπολικό, ενώ στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε άλλα αυτοκίνητα και τραυμάτισε τους ανθρώπους μας».

Εκτέλεση Αραβοϊσραηλινού μπροστά στα παιδιά του 

Ένας 38χρονος άνδρας σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή Kafr Qara στο βόρειο Ισραήλ, μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Συγκεκριμένα, ο Ala Abu Ata δολοφονήθηκε έξω από ένα σχολείο στην αραβική πόλη, καθώς πήγαινε τα παιδιά του εκεί το πρωί. Η αστυνομία ερευνά τη δολοφονία, η οποία είναι η πιο πρόσφατη στο συνεχιζόμενο κύμα βίας στην αραβική κοινότητα.

Συνολικά ο Abu Ata αποτελεί το 184ο θύμα βίας στην περιοχή από τις αρχές του έτους.

Πηγή: skai.gr

