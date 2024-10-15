Ένας αστυνομικός έχασε τη ζωή του και τέσσερα άτομα ακόμα τραυματίστηκαν σε τρομοκρατική επίθεση με πυροβολισμούς στη Διαδρομή 4 ανάμεσα στις πόλεις Ασντόντ και Γιαβνέ και στο νότιο Ισραήλ.

BREAKING: A shooting attack in the Nir Galim area, and then the perpetrator moved to the Yavne Junction area in Ashdod where he was eliminated.



From the site of the shooting on Route 4 near Ashdod in southern Israel. pic.twitter.com/1L7gMAdbpu October 15, 2024

Σύμφωνα με ισραηλινά μέσα, ένας από τους τραυματίες είναι γιατρός που σταμάτησε με το αυτοκίνητό του για να βοηθήσει τους άλλους και χτυπήθηκε από άλλο αυτοκίνητο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις του Ισραήλ ανέφεραν πως άνδρας με άγνωστα κίνητρα ξεκίνησε να ανοίγει «πυρ» σε διερχόμενα αυτοκίνητα προτού πέσει νεκρός από περαστικό.

Όπως δήλωσαν στους Times of Israel:

«Πριν από λίγο ένας τρομοκράτης μόλις πέρασε στον κεντρικό δρόμο εδώ δίπλα στο Τελ Αβίβ, στο Γιαβνέ, και άρχισε να πυροβολεί προς ένα περιπολικό, ενώ στη συνέχεια άνοιξε πυρ σε άλλα αυτοκίνητα και τραυμάτισε τους ανθρώπους μας».

חמ״ל אשדוד:

בוקר טוב,

דיווח ראשוני על אירוע ירי באזור ניר גלים / כביש 4 גן יבנה

כביש 4 מחלף יבנה,

יתכן ומדובר באותו זירה,

בבדיקה על אירוע מתגלגל,

ככל הנראה יש 2 פצועים מפגע וככל הנראה גם שוטר,

בבדיקה על פח"ע. pic.twitter.com/uiDbRNMSv1 — אַזהָרָה (@azhrh297606) October 15, 2024

Εκτέλεση Αραβοϊσραηλινού μπροστά στα παιδιά του

Ένας 38χρονος άνδρας σκοτώθηκε το πρωί της Τρίτης μετά από πυροβολισμούς στην περιοχή Kafr Qara στο βόρειο Ισραήλ, μπροστά στα μάτια των παιδιών του.

Συγκεκριμένα, ο Ala Abu Ata δολοφονήθηκε έξω από ένα σχολείο στην αραβική πόλη, καθώς πήγαινε τα παιδιά του εκεί το πρωί. Η αστυνομία ερευνά τη δολοφονία, η οποία είναι η πιο πρόσφατη στο συνεχιζόμενο κύμα βίας στην αραβική κοινότητα.

Συνολικά ο Abu Ata αποτελεί το 184ο θύμα βίας στην περιοχή από τις αρχές του έτους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.