Το Κατάρ θα προχωρήσει σε μια σπάνια κίνηση διενεργώντας δημοψήφισμα για μια σειρά από συνταγματικές τροπολογίες, στις οποίες θα περιλαμβάνεται πρόταση που θα δίνει τέλος στις προσπάθειες διενέργειας βουλευτικών εκλογών, όπως ανακοίνωσε ο εμίρης του κράτους αυτού του Αραβικού Κόλπου.

Το Κατάρ διενήργησε τις πρώτες εκλογές στην ιστορία του το 2021 για να επιλέξει δύο τρίτα από τα μέλη του Συμβουλίου της Σούρα.

Οι εκλογές προκάλεσαν σπάνιες φυλετικές εντάσεις στη χώρα καθώς ορισμένα μέλη μιας βασικής φυλής Βεδουΐνων διαπίστωσαν ότι δεν είχαν δικαίωμα ψήφου.

Ο σεϊχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι χαρακτήρισε σήμερα τις εκλογές "πείραμα", το οποίο εξετάστηκε και οδήγησε την κυβέρνηση στο να προτείνει τις συνταγματικές τροπολογίες.

"Το Συμβούλιο της Σούρα δεν είναι ένα αντιπροσωπευτικό κοινοβούλιο σε ένα δημοκρατικό σύστημα και το καθεστώς και οι εξουσίες του δεν θα επηρεαστούν είτε τα μέλη του εκλέγονται μέσω βουλευτικών εκλογών είτε διορίζονται", δήλωσε ο σεϊχης Ταμίμ κατά την ετήσια ομιλία του για την έναρξη των εργασιών του Συμβουλίου.

Το Συμβούλιο, είπε ο ίδιος, θα εξετάσει τις τροπολογίες και θα τις θέσει σε δημοψήφισμα που, όπως δήλωσε καταριανός αξιωματούχος στο Ρόιτερς, θα έχει δεσμευτικά αποτελέσματα. Το Συμβούλιο έχει νομοθετική εξουσία και εγκρίνει τη γενική πολιτική και τον προϋπολογισμό της κυβέρνησης, αλλά δεν έχει λόγο για θέματα που αφορούν την άμυνα, την ασφάλεια και την οικονομική και επενδυτική πολιτική για το μικρό αυτό αλλά πλούσιο πετρελαιοπαραγωγικό κράτος, το οποίο απαγορεύει τα πολιτικά κόμματα.

Οι πρώτες βουλευτικές εκλογές στο Κατάρ εγκρίθηκαν μέσω συνταγματικού δημοψηφίσματος το 2003, αλλά διενεργήθηκαν το 2021.

Μέλη της φυλής Αλ Μουρά, μιας από τις πιο πολυάριθμες φυλές Βεδουΐνων στις χώρες του Κόλπου με ρίζες που ανατρέχουν στην ανατολική Σαουδική Αραβία, διαμαρτυρήθηκαν κατά του εκλογικού νόμου που απαγορεύει στους Καταριανούς, η οικογένεια των οποίων δεν βρισκόταν στο Κατάρ πριν από το 1930, να ψηφίζουν.

Ο σεϊχης Ταμίμ ανακοίνωσε σήμερα ότι το Κατάρ επιχείρησε να αποφύγει τις εντάσεις ανάμεσα στις οικογένειες και στις φυλές τις οποίες προκάλεσε η εκλογική διαδικασία.

O εμίρης του Κατάρ δήλωσε επίσης σήμερα ότι το Ισραήλ επέλεξε σκοπίμως να επεκτείνει την "επιθετικότητά" του για να εφαρμόσει ήδη οργανωμένα σχέδια στη Δυτική Οχθη και στον Λίβανο.

Το Ισραήλ το έπραξε αυτό "επειδή βλέπει ότι υπάρχει περιθώριο", είπε ο ίδιος κατά την ετήσια ομιλία του στην έναρξη του Συμβουλίου της Σούρα.

Το Κατάρ, μαζί με την Αίγυπτο και τις ΗΠΑ, επιχειρούν να διαμεσολαβήσουν για την επίτευξη εκεχειρίας στον πόλεμο στη Γάζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.