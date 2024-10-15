Ένα δισεκατομμύριο δολάρια συγκεντρώθηκαν χθες στο πλαίσιο του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα «κύκλου επενδύσεων» για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO), ο οποίος διοργανώθηκε από την Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία, υπό το σύνθημα «Όλοι για την Υγεία, Υγεία για Όλους».

Στόχος του ΠΟΥ για τον επόμενο κύκλο εργασιών του, κατά την περίοδο 2025-2028, είναι να σώσει 40 εκατομμύρια ζωές. Προκειμένου να πετύχει τον στόχο του, ο Οργανισμός χρειάζεται επαρκή, σταθερή και προβλέψιμη χρηματοδότηση.

Ο χθεσινός «κύκλος επενδύσεων» συνδιοργανώθηκε από τον ΠΟΥ και τις κυβερνήσεις της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Νορβηγίας, με την συμμετοχή και του Ιδρύματος Γκέιτς.

Εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά της, ανακοίνωσε συνεισφορά ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων, τονίζοντας την αφοσίωση της ΕΕ στο έργο του ΠΟΥ και διαβεβαιώνοντας ότι ο Οργανισμός μπορεί πάντα να βασίζεται στην ΕΕ, ως έναν αξιόπιστο εταίρο στην παγκόσμια δημόσια υγεία, στην παγκόσμια αλληλεγγύη και ευθύνη, «για ένα μέλλον που δεν αφήνει κανέναν πίσω».

Στην Παγκόσμια Σύνοδο για την Υγεία που διοργανώνεται από την Κυριακή στο Βερολίνο συμμετέχουν περισσότεροι από 3.500 εκπρόσωποι της επιστήμης, της τεχνολογίας, της πολιτικής, της κοινωνίας των πολιτών και των διεθνών οργανισμών, υπό τον τίτλο «Οικοδομώντας εμπιστοσύνη για έναν πιο υγιή κόσμο».

Περισσότερα από 20 εκατομμύρια συνεισφέρει η Ελλάδα

Η Ελλάδα, εκπροσωπούμενη από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, συνεισφέρει με περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης τόνισε ότι η Ελλάδα, «βγήκε πρόσφατα από μια τεράστια οικονομική κρίση και το σύστημα Υγείας της δεν θα μπορούσε να επιβιώσει χωρίς την στήριξη του ΠΟΥ».

Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά πόσο σημαντικό είναι αυτό που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΥ, πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης και εξήρε τις προσπάθειες του γενικού διευθυντή του Οργανισμού, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους «σε παγκόσμιο επίπεδο, στον αγώνα όχι μόνο κατά της πανδημίας, αλλά και μιας ακόμη μεγαλύτερης πανδημίας, της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων που διαδίδονται στον κόσμο και μπορούν να καταστρέψουν το ανθρώπινο μυαλό και την ανθρώπινη λογική». Στο ίδιο πνεύμα, ευχαρίστησε επίσης τον παρευρισκόμενο πρόεδρο του Ιδρύματος Γκέιτς, Μπιλ Γκέιτς, ο οποίος, όπως είπε, «αγωνίζεται σκληρά κατά της παραπληροφόρησης».

«Η Ελλάδα ως χώρα που αναγνωρίζει αυτό που αντιπροσωπεύει ο ΠΟΥ, είναι και θα παραμείνει μεγάλος χρηματοδότης και τα επόμενα χρόνια, με περισσότερα από 20 εκατομμύρια ευρώ, ώστε ο ΠΟΥ να οικοδομήσει το "Όλοι για την Υγεία, Υγεία για Όλους". Γιατί η Υγεία είναι πολύ σημαντική», τόνισε ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε επίσης στο έργο του περιφερειακού διευθυντή του ΠΟΥ για την Ευρώπη Χανς Κλούγκε. «Το σύστημα υγείας της Ελλάδας δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εσάς», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

«Αυτό που κάνει ο ΠΟΥ, δεν μπορεί να το κάνει καμία χώρα μόνη της»

Κατά την παρέμβασή του στη Σύνοδο, ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς ανέδειξε την σημασία του ΠΟΥ: «Η δουλειά του Οργανισμού ωφελεί όλους μας. Και αυτό που χρειάζεται για την δουλειά του είναι βιώσιμη χρηματοδότηση, η οποία θα του προσφέρει την σιγουριά να σχεδιάζει για το μέλλον και την ευελιξία να δρα», δήλωσε ο καγκελάριος και ανακοίνωσε την συνεισφορά τουλάχιστον 360 εκατομμυρίων ευρώ εκ μέρους της γερμανικής κυβέρνησης.

«Όποιος σώζει μια ζωή, σώζει τον κόσμο όλο», είπε ο Όλαφ Σολτς, δανειζόμενος μια φράση από το ιερό βιβλίο των Εβραίων, Ταλμούδ. «Σας καλώ να συμμετάσχετε. Ας σώσουμε μαζί ζωές», κατέληξε ο καγκελάριος.

Ο Μπιλ Γκέιτς από την πλευρά του αναφέρθηκε στη σημασία της χρηματοδότησης της παγκόσμιας δημόσιας υγείας, προκειμένου να επιτευχθεί «ένα υγιέστερο μέλλον για όλους». Αυτό που κάνει ο ΠΟΥ, δεν μπορεί να το κάνει καμία χώρα μόνη της, τόνισε ο κ. Γκέιτς. «Οι παγκόσμιες προκλήσεις απαιτούν παγκόσμιες λύσεις», δήλωσε και διαβεβαίωσε ότι «τα χρήματα που διέθεσα στον ΠΟΥ είναι τα χρήματα που ξόδεψα με τον καλύτερο τρόπο και το ίδιο θα πρέπει να αισθάνονται και οι πολίτες των χωρών που συνεισφέρουν».

Κλείνοντας την εκδήλωση, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους σημείωσε ότι η πανδημία του κορονοϊού έδειξε ότι, «όταν διακυβεύεται η υγεία, διακυβεύονται τα πάντα» και πρόσθεσε ότι οι επενδύσεις στον ΠΟΥ είναι επενδύσεις όχι μόνο στην προστασία και την προώθηση της υγείας, αλλά και «σε πιο δίκαιες, σταθερότερες και ασφαλέστερες κοινωνίες και οικονομίες». Ανέφερε μάλιστα ότι οικονομικές συνεισφορές στον ΠΟΥ έχουν ανακοινώσει ακόμη και οι πιο φτωχές χώρες, ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται την αξία του έργου του Οργανισμού για τις ίδιες.

