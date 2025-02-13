Το Ελ Σαλβαδόρ θα φιλοξενήσει ανηλίκους που καταδικάστηκαν για οργανωμένο έγκλημα σε φυλακές ενηλίκων

Το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ ψήφισε την Τετάρτη να επιτραπεί στους ανήλικους που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα που συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα να στεγάζονται στις ίδιες φυλακές με τους ενήλικες, αν και σε ξεχωριστούς χώρους.

Το μέτρο θα ισχύει για παιδιά κάτω των 18 ετών που ανήκουν σε συμμορίες και έχουν διωχθεί για μεγάλα εγκλήματα όπως ανθρωποκτονίες, απαγωγές και εμπόριο όπλων, ανέφερε το Κογκρέσο.

Ο νέος νόμος είναι μέρος ενός αμφιλεγόμενου πολέμου κατά του οργανωμένου εγκλήματος, υπό την ηγεσία του προέδρου Ναγίμπ Μπουκέλε. Από το 2022, έχει δρομολογήσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης αναστέλλοντας ορισμένα συνταγματικά δικαιώματα, διεξήγαγε μαζικές δίκες και έχτισε τη λεγόμενη «μεγάλη φυλακή».

Ομάδες για τα δικαιώματα λένε ότι οι κρατούμενοι - συμπεριλαμβανομένων των παιδιών - έχουν υποστεί βασανιστήρια. Η κυβέρνηση είπε ότι βασανιστήρια δεν γίνονται στις φυλακές της.

«Αυτό θα τους αποτρέψει από το να έχουν την ίδια ποινική μεταχείριση με εκείνους που έχουν διαπράξει λιγότερο σοβαρά εγκλήματα ή έχουν διαπράξει μεμονωμένα ή περιστασιακά αδικήματα», ανέφερε το Κογκρέσο του Ελ Σαλβαδόρ σε επίσημο δελτίο τύπου.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν επίσης την κράτηση πολιτών των ΗΠΑ που έχουν καταδικαστεί για εγκλήματα στις φυλακές του Σαλβαδόρ.

Η κυβέρνηση του Ελ Σαλβαδόρ δεν παρέχει τακτικά πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό των παιδιών που κρατούνται στη φυλακή ή που βρίσκονται υπό κράτηση. Ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο του περασμένου έτους 1.065 παιδιά είχαν καταδικαστεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με την Human Rights Watch, οι αριθμοί αυξήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάστασης έκτακτης ανάγκης. Πάνω από 3.300 παιδιά κρατήθηκαν μεταξύ Μαρτίου 2022 και Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον ετήσιο μέσο όρο των 805 παιδιών που κρατήθηκαν σε κέντρα κράτησης ανηλίκων μεταξύ 2018 και 2021.

Πηγή: reuters.com

