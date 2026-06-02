Μητσοτάκης: Η ΝΔ καταθέτει σήμερα στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση

Την πρότασή της για συνταγματική αναθεώρηση καταθέτει σήμερα στη Βουλή η ΝΔ, όπως ανέφερε μέσω ανάρτησής του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, πρόκειται για έναν οδικό χάρτη ο οποίος αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας ζωής και του πολιτικού συστήματος και στην αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών, αλλαγές, που όπως ο ίδιος σημειώνει, φιλοδοξούν να ανοίξουν τον δρόμο για σημαντικές μεταρρυθμίσεις που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του 21ου αιώνα.

Η εισήγηση περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε κρίσιμους θεσμικούς τομείς, όπως η αναθεώρηση των διατάξεων περί ευθύνης υπουργών, η ενίσχυση του ρόλου των δικαστών στη διαδικασία επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης, καθώς και μέτρα για τη διασφάλιση της δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας και την προστασία των πολιτών από αναδρομική φορολόγηση. Παράλληλα, προτείνεται η σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με διαδικασίες αξιολόγησης των υπαλλήλων.

Στο ίδιο πλαίσιο, η πρόταση περιλαμβάνει τη δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών πανεπιστημίων και τη διεύρυνση της επιστολικής ψήφου για το σύνολο των εκλογέων. Επίσης, εισάγονται προβλέψεις που αφορούν την ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, την αναγνώριση της προσιτής στέγης ως υποχρέωσης της Πολιτείας, καθώς και τη θεσμική αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

Ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι στόχος είναι, έως το 2030, όταν συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, η χώρα να διαθέτει ένα σύγχρονο συνταγματικό πλαίσιο που θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της εποχής. Καλεί, τέλος, όλες τις πολιτικές δυνάμεις να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση και να καταθέσουν τις προτάσεις τους, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια θεσμική διαδικασία που αφορά το σύνολο της κοινωνίας.



Αναλυτικά η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη

Συνεπής στις δεσμεύσεις της, η Νέα Δημοκρατία καταθέτει, σήμερα, στη Βουλή την πρότασή της για τη Συνταγματική Αναθεώρηση. Έναν Οδικό Χάρτη που εκσυγχρονίζει τη δημόσια ζωή και το πολιτικό σύστημα, αντιμετωπίζοντας παθογένειες δεκαετιών. Ταυτόχρονα, όμως, ανοίγοντας και τον δρόμο για τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη η πατρίδα μας, βαδίζοντας στον 21ο αιώνα.

Η εισήγησή μας περιλαμβάνει τολμηρές τομές σε όλα τα πεδία: από την αλλαγή του άρθρου περί ευθύνης υπουργών, μέχρι την ανάδειξη της ηγεσίας της Δικαιοσύνης με εμπλοκή των ίδιων των δικαστών. Και από την προστασία της χώρας από κάθε απειλή πτώχευσης, μέχρι την προστασία των πολιτών από την επιβολή αναδρομικών φόρων. Και ακόμη, τη σύνδεση της μονιμότητας στο Δημόσιο με την αξιολόγηση των υπαλλήλων του.

Ταυτόχρονα, προβλέπει ρυθμίσεις ώριμες στην κοινωνία, όπως η δυνατότητα ίδρυσης και ιδιωτικών πανεπιστημίων και η επέκταση της Επιστολικής Ψήφου σ’ όλους τους εκλογείς. Ενώ μεριμνά για το μέλλον και λαμβάνει μέτρα για την κλιματική κρίση, ενισχύοντας την προστασία του περιβάλλοντος. Αναγνωρίζοντας την προσιτή στέγη ως υποχρέωση της Πολιτείας. Και θέτοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη στην υπηρεσία της ατομικής και της κοινωνικής ευημερίας.

Στόχος μας είναι το 2030 -χρονιά που συμπληρώνονται 200 χρόνια από την επίσημη συγκρότηση του κράτους μας- να συναντηθούμε με το μέλλον, έχοντας για πυξίδα έναν σύγχρονο Καταστατικό Χάρτη. Γι’ αυτό και καλώ όλες τις πολιτικές δυνάμεις να καταθέσουν τις θέσεις τους, αντί να απέχουν όπως σήμερα. Αλλά και κάθε Ελληνίδα και Έλληνα να ενημερωθούν για αυτήν τη θεσμική αλλαγή που αφορά, τελικά, την καθημερινότητα όλων μας.

