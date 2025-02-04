Ρούμπιο: Το Ελ Σαλβαδόρ θα στεγάσει «επικίνδυνους εγκληματίες» στις φυλακές

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο χαρακτήρισε «πολύ γενναιόδωρη» την πρόταση του προέδρου του Ελ Σαλβαδόρ, του Ναγίμπ Μπουκέλε, να μεταφερθούν σε σαλβαδοριανές φυλακές «επικίνδυνοι εγκληματίες» από τις ΗΠΑ.

Ο Ρούμπιο είπε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα πρέπει να εξετάσει αυτήν την προσφορά.

Η επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας συναντήθηκε με τον Μπουκέλε τη Δευτέρα. Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος ανέφερε στη συνέχεια ότι πρόσφερε στις ΗΠΑ «την ευκαιρία να αναθέσουν σε εξωτερικούς συνεργάτες ένα μέρος του σωφρονιστικού συστήματός τους».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Ρούμπιο από το Σαν Χοσέ της Κόστα Ρίκα, όπου συνεχίζει την περιοδεία του, είπε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με τη χώρα αυτή και θα της παράσχουν τη στήριξη του FBI και της DEA προκειμένου να ερευνήσει τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

