Οι επιπρόσθετοι τελωνειακοί δασμοί που θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν αναμένεται να προκαλέσουν ύφεση σε παγκόσμια κλίμακα, έκρινε χθες Δευτέρα η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), εκφράζοντας ωστόσο ανησυχίες για τη δυνατότητα διαφόρων κρατών να διαχειριστούν νέες κρίσεις.

«Δεν προβλέπουμε δραματικές συνέπειες» για την παγκόσμια οικονομία· «θα πρόκειται μάλλον για μικρή διόρθωση προς τα κάτω (...) Δεν βλέπουμε ύφεση στον ορίζοντα. Δεν βλέπουμε στασιμοπληθωρισμό στον ορίζοντα», καθησύχασε η Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που διεξήχθη ψηφιακά και οργανώθηκε από το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Με τον όρο στασιμοπληθωρισμός περιγράφεται οικονομική συγκυρία με ασθενή ανάπτυξη και πληθωρισμό υψηλότερο από τον ιστορικό μέσο όρο.

«Θα ήθελα ωστόσο να προσθέσω μια προειδοποίηση», συμπλήρωσε η γενική διευθύντρια του ΔΝΤ.

Αυτό που μας ανησυχεί είναι η δυνατότητα των οικονομιών να αντέξουν επιπρόσθετα σοκ», εξήγησε. Τα κρατικά χρέη αυξήθηκαν πολύ λόγω της πανδημίας του νέου κορονοϊού, κάτι που αφήνει μικρότερα περιθώρια στις κυβερνήσεις για να αντιδράσουν σε περιπτώσεις κρίσεων.

Με αυτό το φόντο, εξέφρασε την ελπίδα πως ο πληθωρισμός δεν θα καταγράψει αλματώδη αύξηση, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει σε αύξηση επιτοκίων, μεγεθύνοντας το άχθος των χρεών.

Μέσα σε μερικές εβδομάδες αφότου επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, ο Ντόναλντ Τραμπ αύξησε πολύ τους τελωνειακούς δασμούς σε συγκεκριμένα προϊόντα από συγκεκριμένες προελεύσεις και υπόσχεται νέο κύμα από αύριο.

Το «καλύτερο» θα ήταν να υπάρξει σαφήνεια «το ταχύτερο δυνατόν», τόνισε η κυρία Γκεοργκίεβα. Καθώς «οι έρευνές μας δείχνουν πως όσο περισσότερος χρόνος περνά, τόσο μεγαλύτερος κίνδυνος υπάρχει» η αβεβαιότητα «να έχει αρνητικό αντίκτυπο στην ανάπτυξη».

