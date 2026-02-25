Το BBC διεξάγει έρευνα για ρατσιστικές προσβολές κατά τη μετάδοση των BAFTA

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το BBC διεξάγει έρευνα για το πώς δεν κατάφερε να αφαιρέσει μια ρατσιστική προσβολή που μεταδόθηκε κατά την απονομή των βρετανικών κινηματογραφικών βραβείων BAFTA.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ένας καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ φώναξε ρατσιστικές εκφράσεις ενώ οι ηθοποιοί Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο βρίσκονταν στη σκηνή.

Το BBC πρόβαλε το σόου περίπου δύο ώρες αργότερα, χωρίς να έχει αφαιρέσει τις προσβλητικές εκφράσεις έπειτα και από την ανάρτηση στην πλατφόρμα streaming έως τη Δευτέρα το πρωί.

Το BBC ανακοίνωσε σήμερα πως διεξάγει μια έρευνα σχετικά με το πώς δεν κατάφερε να αφαιρέσει μια ρατσιστική προσβολή από τη μετάδοση της βραδιάς απονομής των κορυφαίων κινηματογραφικών βραβείων της Βρετανίας.

Την Κυριακή το βράδυ, κατά τη διάρκεια της απονομής των βραβείων BAFTA, ένας καλεσμένος με σύνδρομο Τουρέτ άρχισε να φωνάζει την ώρα που δύο ηθοποιοί από την ταινία "Sinners", ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν και Ντελρόι Λίντο, βρίσκονταν στη σκηνή.

Το BBC πρόβαλε το σόου περίπου δύο ώρες αργότερα και οι προσβλητικές εκφράσεις δεν είχαν αφαιρεθεί από το πρόγραμμα και από την πλατφόρμα streaming έως τη Δευτέρα το πρωί.

Τις ύβρεις φώναξε ο Τζον Ντέιβιντσον, που παρέστη στη βραδιά απονομής στο Λονδίνο, αφού η ζωή του αποτέλεσε έμπνευση για την ταινία "I Swear".

Ο Ντέιβιντσον είπε πως το εν λόγω σύνδρομο από το οποίο πάσχει κάνει το σώμα του και τη φωνή του να λειτουργούν με τρόπο που εκείνος δεν θέλει. Υπογράμμισε πως νιώθει ντροπή εάν κάποιος θεωρεί πως τα ακούσια μυοσπάσματά του (τικ) γίνονται από πρόθεση.

Το BBC τονίζει πως εξετάζει αυτό που αποκάλεσε «σοβαρό σφάλμα» και θα ενεργήσει σύντομα.

«Το BBC επανεξετάζει τι συνέβη στα BAFTA το βράδυ της Κυριακής. Ήταν ένα σοβαρό σφάλμα και ο γενικός διευθυντής ζήτησε από την Εκτελεστική Μονάδα Καταγγελιών να ολοκληρώσει γρήγορα μια έρευνα ώστε να παράσχει πλήρεις απαντήσεις στις καταγγελίες», επισήμανε ένας εκπρόσωπος Τύπου σε μια ανακοίνωση.

Οι ιθύνοντες των BAFTA ζήτησαν συγγνώμη από τους δύο ηθοποιούς και γνωστοποίησαν πως αναλαμβάνουν πλήρως την ευθύνη για το περιστατικό.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.