Ο κυβερνών συνασπισμός της Γερμανίας θα περικόψει τον προϋπολογισμό μιας μακροπρόθεσμης συμφωνίας-πλαισίου για την αγορά drones κρούσης σε 2 δισεκατομμύρια ευρώ, από 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ που προβλέπονταν αρχικά, καθώς οι νομοθέτες επιδιώκουν αυστηρότερο έλεγχο των μελλοντικών προϋπολογισμών.



«Χωρίς κοινοβουλευτικό έλεγχο, θα υπήρχε κίνδυνος (διάθεσης) δισεκατομμυρίων σε de facto δημοσιονομικές δεσμεύσεις για μεγάλο χρονικό διάστημα», ανέφερε ένα έγγραφο που περιγράφει τη συμφωνία που εγκρίθηκε από την επιτροπή προϋπολογισμού του κοινοβουλίου την Τετάρτη και τέθηκε στη διάθεση του Reuters.

Πηγή: skai.gr

Ως πρώτη δόση, την Τετάρτη η επιτροπή ενέκρινε μια παραγγελία 540 εκατομμυρίων ευρώ για drones κρούσης από τις γερμανικές νεοφυείς εταιρείες Helsing και Stark Defence, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στο Reuters.Ωστόσο, μια πρόταση που συνέταξαν οι νομοθέτες της επιτροπής, η οποία είναι υπεύθυνη για την έγκριση τέτοιων συμφωνιών, ανέφερε ότι η συνολική αξία της σύμβασης για κάθε εταιρείαΟι συμβάσεις για drones γεμάτα με εκρηκτικά που αιωρούνται πάνω από μια πιθανή περιοχή κρούσης πριν επιτεθούν (περιπλανώμενα) - αποτελούν μέρος μιας προσπάθειας επανεξοπλισμού μετά την επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία.Το Reuters ανέφερε αυτόν τον μήνα ότι οι συμβάσεις και το μακροπρόθεσμο πλαίσιο προμηθειών περιγράφηκαν σε έγγραφα του υπουργείου Οικονομικών.Τα drones αρχικά προορίζονταν για την υποστήριξη της 45ης Ταξιαρχίας Τεθωρακισμένων της Γερμανίας,Η αναθεώρηση των μέτρων έρχεται μετά την προώθηση σαρωτικών μεταρρυθμίσεων από την κυβέρνηση του καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς για χαλάρωση των δημοσιονομικών κανόνων τον Μάρτιο του περασμένου έτους.Ενώ οι νομοθέτες εκείνη την εποχή διέθεσαν 500 δισεκατομμύρια ευρώ για πολυετείς δαπάνες υποδομών για την αναζωογόνηση της οικονομίας, αύξησαν επίσης την αμυντική χρηματοδότηση για την υποστήριξη της Ουκρανίας και την επίτευξη υψηλότερων στόχων αμυντικών δαπανών για τα μέλη του ΝΑΤΟ.

