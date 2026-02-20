Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλοκάρει με απόφασή του, μερικούς από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ, σε μία ιστορική απόφαση, με ψήφους 6-3, η οποία έχει ήδη προκαλέσει παγκόσμια αναστάτωση.

Στην απόφασή του έκρινε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερέβη την εξουσία του, επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς μέσω νόμου που προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ είχε δηλώσει πως δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει η πολιτική του απόφαση να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση την χαρακτήρισε «ντροπιαστική».

Στην απόφασή του, το Supreme Court of the United States, έκρινε ότι ο Τραμπ υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας σαρωτικούς δασμούς μέσω νόμου που προορίζεται αποκλειστικά για περιπτώσεις εθνικής έκτακτης ανάγκης.

Το ανώτατο δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο Νόμος περί Διεθνών Οικονομικών Εξουσιών Έκτακτης Ανάγκης (International Emergency Economic Powers Act) δεν εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο των ΗΠΑ να επιβάλλει δασμούς.

Οικονομολόγοι, μάλιστα, εκτιμούν ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να αναγκαστεί να επιστρέψει πάνω από 175 δισεκατομμύρια δολάρια σε επιχειρήσεις που έχουν ήδη καταβάλει αυτούς τους δασμούς. Πρόκειται για ποσά που καταβλήθηκαν μέσω των δασμών International Emergency Economic Powers Act (τους λεγόμενους "οριζόντιους" δασμούς 10-25%) από τον Μάρτιο του 2025 έως σήμερα.

Η απόφαση επικεντρώνεται στη χρήση ενός συγκεκριμένου νόμου του 1977 του ΙΕΕPA, ο οποίος παρέχει στον πρόεδρο την εξουσία να «ρυθμίζει» τις εμπορικές ισορροπίες, ως απάντηση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Ο Τραμπ επικαλέστηκε για πρώτη φορά τον νόμο αυτό τον Φεβρουάριο του 2025, προκειμένου να επιβάλει φόρους σε προϊόντα από την Κίνα, το Μεξικό και τον Καναδά, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση ναρκωτικών από τις χώρες αυτές συνιστούσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Τον ενεργοποίησε εκ νέου τον Απρίλιο, επιβάλλοντας δασμούς από 10% έως 50% σε προϊόντα από τις περισσότερες χώρες του πλανήτη. Υποστήριξε ότι το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ – δηλαδή η κατάσταση κατά την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες εισάγουν περισσότερα από όσα εξάγουν – αποτελούσε «εξαιρετική και ασυνήθιστη απειλή».

Οι δασμοί που αφορούν συγκεκριμένους κλάδους – όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, η ξυλεία και τα αυτοκίνητα – οι οποίοι επιβλήθηκαν βάσει του Άρθρου 232 του Νόμου για την Επέκταση του Εμπορίου του 1962 (Trade Expansion Act of 1962), δεν επηρεάζονται από την απόφαση του Δικαστηρίου.

Ντόναλντ Τραμπ: «Η απόφαση είναι ντροπιαστική»

Τις προοηγούμενες μέρες ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε δηλώσει πως δεν καταλαβαίνει γιατί πρέπει η πολιτική του απόφαση να κριθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο, ενώ λίγα λεπτά μετά την απόφαση με ψήφους 6-3 την χαρακτήρισε «ντροπιαστική».

Ο Τραμπ έχει χρησιμοποιήσει τους δασμούς (φόρους στα εισαγόμενα προϊόντα) ως βασικό εργαλείο οικονομικής και εξωτερικής πολιτικής. Αποτέλεσαν κεντρικό στοιχείο ενός παγκόσμιου εμπορικού πολέμου που ξεκίνησε μετά την έναρξη της δεύτερης θητείας του, αποξενώνοντας εμπορικούς εταίρους, επηρεάζοντας τις χρηματοπιστωτικές αγορές και προκαλώντας διεθνή οικονομική αβεβαιότητα.

Οι δασμοί του Τραμπ εκτιμάται ότι θα απέφεραν τρισεκατομμύρια δολάρια σε έσοδα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα στην επόμενη δεκαετία. Η κυβέρνησή του δεν έχει δημοσιοποιήσει στοιχεία είσπραξης δασμών από τις 14 Δεκεμβρίου. Ωστόσο, οικονομολόγοι του Penn-Wharton Budget Model υπολόγισαν την Παρασκευή ότι τα έσοδα από τους δασμούς που επιβλήθηκαν βάσει του International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) ξεπερνούν τα 175 δισ. δολάρια, ποσό που πιθανότατα θα πρέπει να επιστραφεί.

Το Σύνταγμα των ΗΠΑ αποδίδει στο Κογκρέσο - και όχι στον πρόεδρο - την αρμοδιότητα επιβολής φόρων και δασμών. Ο Τραμπ, ωστόσο, επικαλέστηκε το IEEPA για να επιβάλει δασμούς σε σχεδόν όλους τους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου. Ορισμένοι επιπλέον δασμοί επιβλήθηκαν βάσει άλλων νόμων, οι οποίοι δεν αμφισβητούνται στην παρούσα υπόθεση. Σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία από τον Οκτώβριο έως τα μέσα Δεκεμβρίου, αυτοί αντιστοιχούν περίπου στο ένα τρίτο των συνολικών εσόδων από τους δασμούς που επέβαλε ο Τραμπ.

Το IEEPA επιτρέπει στον πρόεδρο να ρυθμίζει το εμπόριο σε περίπτωση εθνικής έκτακτης ανάγκης. Ο Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος που το χρησιμοποίησε για την επιβολή δασμών, διευρύνοντας επιθετικά τα όρια της εκτελεστικής εξουσίας μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο - από την καταστολή της μετανάστευσης και την απομάκρυνση ομοσπονδιακών αξιωματούχων έως στρατιωτικές αναπτύξεις στο εσωτερικό και επιχειρήσεις στο εξωτερικό.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε τους δασμούς ζωτικής σημασίας για την οικονομική ασφάλεια των ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι χωρίς αυτούς η χώρα θα ήταν ανυπεράσπιστη και κατεστραμμένη. Τον Νοέμβριο δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι χωρίς τους δασμούς «ο υπόλοιπος κόσμος θα γελούσε μαζί μας», επειδή, όπως είπε, άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, εκμεταλλεύονταν επί χρόνια τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μετά την εκδίκαση της υπόθεσης τον Νοέμβριο, ο Τραμπ δήλωσε ότι θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις εάν το δικαστήριο αποφανθεί εναντίον του, κάνοντας λόγο για ένα «σχέδιο Β».

Ο υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, και άλλοι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι οι ΗΠΑ, θα επικαλεστούν άλλες νομικές βάσεις για να διατηρήσουν όσο το δυνατόν περισσότερους από τους δασμούς. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται διατάξεις που επιτρέπουν την επιβολή δασμών σε προϊόντα που απειλούν την εθνική ασφάλεια ή αντίποινα κατά εμπορικών εταίρων που, σύμφωνα με το Γραφείο του Εμπορικού Αντιπροσώπου των ΗΠΑ, εφαρμόζουν αθέμιτες εμπορικές πρακτικές εις βάρος Αμερικανών εξαγωγέων.

Καμία από αυτές τις εναλλακτικές δεν προσφέρει την ευελιξία και την άμεση επιβολή που παρείχε το IEEPA, ούτε μπορεί να αναπαραγάγει πλήρως το εύρος των δασμών του σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Η δυνατότητα του Τραμπ να επιβάλλει άμεσα δασμούς σε προϊόντα οποιουδήποτε εμπορικού εταίρου, υπό το καθεστώς κήρυξης εθνικής έκτακτης ανάγκης, ενίσχυσε τη διαπραγματευτική του ισχύ. Παγκόσμιοι ηγέτες έσπευσαν στην Ουάσιγκτον για να διαπραγματευτούν εμπορικές συμφωνίες, συχνά με δεσμεύσεις για επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων ή ευρύτερη πρόσβαση αμερικανικών εταιρειών στις αγορές τους.

Ωστόσο, η χρήση των δασμών ως μοχλού εξωτερικής πολιτικής προκάλεσε αντιδράσεις και εντάσεις ακόμη και με παραδοσιακούς συμμάχους των ΗΠΑ.

Ιστορικά, το IEEPA είχε χρησιμοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων σε εχθρικά κράτη ή για το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και δεν αναφέρει ρητά τον όρο «δασμοί». Το Υπουργείο Δικαιοσύνης είχε υποστηρίξει ότι η εξουσία «ρύθμισης» των εισαγωγών περιλαμβάνει και την επιβολή δασμών.

Το Congressional Budget Office εκτίμησε ότι, εάν παραμείνουν σε ισχύ όλοι οι υφιστάμενοι δασμοί, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βασίζονται στο IEEPA, θα αποφέρουν περίπου 300 δισ. δολάρια ετησίως την επόμενη δεκαετία. Τα καθαρά έσοδα από τελωνειακούς δασμούς στις ΗΠΑ ανήλθαν σε ιστορικό υψηλό των 195 δισ. δολαρίων το οικονομικό έτος 2025, που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Οικονομικών.

Στις 2 Απριλίου, ημερομηνία που ο Τραμπ χαρακτήρισε «Ημέρα Απελευθέρωσης», ανακοίνωσε «ανταποδοτικούς» δασμούς στα προϊόντα των περισσότερων εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ, επικαλούμενος εθνική έκτακτη ανάγκη λόγω των εμπορικών ελλειμμάτων, παρότι αυτά υφίστανται επί δεκαετίες.

Τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 2025, επικαλέστηκε το IEEPA για να επιβάλει δασμούς στην Κίνα, τον Καναδά και το Μεξικό, υποστηρίζοντας ότι η διακίνηση φαιντανύλης και άλλων παράνομων ουσιών προς τις ΗΠΑ συνιστούσε εθνική έκτακτη ανάγκη.

Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τους δασμούς τόσο για να αποσπάσει παραχωρήσεις και να επαναδιαπραγματευτεί εμπορικές συμφωνίες όσο και ως μέσο πίεσης για πολιτικά ζητήματα μη σχετιζόμενα με το εμπόριο, από τη δίωξη του πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐρ Μπολσονάρου έως τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από την Ινδία και διαφημιστική καμπάνια κατά των δασμών από την επαρχία Οντάριο του Καναδά.

Το IEEPA ψηφίστηκε από το Κογκρέσο και υπογράφηκε από τον Δημοκρατικό πρόεδρο Κάρτερ (Jimmy Carter), με στόχο να θέσει επιπλέον περιορισμούς στις προεδρικές εξουσίες σε σχέση με προηγούμενο νόμο.

Οι υποθέσεις ενώπιον των δικαστών αφορούσαν τρεις προσφυγές. Το Ομοσπονδιακό Εφετείο των ΗΠΑ για την Ομοσπονδιακή Περιφέρεια (U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit) δικαίωσε πέντε μικρές επιχειρήσεις εισαγωγών σε μία υπόθεση και τις πολιτείες Αριζόνα, Κολοράντο, Κονέκτικατ, Ντελαγουέρ, Ιλινόις, Μέιν, Μινεσότα, Νεβάδα, Νέο Μεξικό, Νέα Υόρκη, Όρεγκον και Βερμόντ σε άλλη.

Σε ξεχωριστή υπόθεση, ομοσπονδιακός δικαστής στην Ουάσιγκτον δικαίωσε την οικογενειακή εταιρεία παιχνιδιών Learning Resources.

Πηγή: skai.gr

