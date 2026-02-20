Πώς θα λάβουν οι εταιρείες τις επιστροφές χρημάτων μετά την απόρριψη των δασμών Τραμπ

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε με ψήφους 6-3 ότι οι δασμοί που επιβλήθηκαν από τον Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) βάσει νόμου περί οικονομικής έκτακτης ανάγκης ήταν παράνομοι. Το δικαστήριο δεν διευκρίνισε με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα πρέπει να επιστρέψει τους παράνομους δασμούς, οι οποίοι εκτιμώνται σε 175 δισεκατομμύρια δολάρια.

Για σχεδόν όλα τα αγαθά που υπόκεινται σε δασμούς, ο εισαγωγέας καταθέτει εγγύηση στην Υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων και καταβάλλει έναν εκτιμώμενο δασμό για τα εμπορεύματα προκειμένου να τα εισαγάγει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση προβαίνει σε τελική εκκαθάριση των δασμών για τα συγκεκριμένα αγαθά, μια διαδικασία γνωστή ως «εκκαθάριση» (liquidation), η οποία συνήθως πραγματοποιείται 314 ημέρες μετά την είσοδο των εμπορευμάτων. Τα υπερβάλλοντα ποσά επιστρέφονται, ή ο εισαγωγέας πρέπει να καλύψει τυχόν έλλειμμα. Οι εισαγωγείς προσέφυγαν στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου των ΗΠΑ προκειμένου να αναστείλουν τη διαδικασία καθορισμού των τελικών δασμών, όσο το Ανώτατο Δικαστήριο εξέταζε την υπόθεση, όμως το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα.

Αναφέρθηκε το Ανώτατο Δικαστήριο στο πως θα γίνουν οι επιστροφές;

Όχι. Σε μειοψηφούσα γνώμη, ο δικαστής Μπρετ Κάβανο σημείωσε ότι η απόφαση του δικαστηρίου είναι πιθανό να προκαλέσει σοβαρές πρακτικές συνέπειες στο άμεσο μέλλον, συμπεριλαμβανομένων των επιστροφών. Επισήμανε ότι κατά τη διάρκεια των προφορικών αγορεύσεων αναγνωρίστηκε πως η διανομή επιστροφών πιθανότατα θα προκαλέσει «χάος».

Η υπόθεση θα μεταφερθεί τώρα στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου, το οποίο θα πρέπει να διευθετήσει το ζήτημα των επιστροφών.

Η διαχείριση των επιστροφών

Περισσότερες από 1.000 αγωγές έχουν ήδη κατατεθεί από εισαγωγείς στο εμπορικό δικαστήριο με αίτημα επιστροφής χρημάτων, ενώ αναμένεται κύμα νέων προσφυγών.

Το δικαστήριο έκρινε τον Δεκέμβριο ότι έχει την εξουσία να επανεξετάσει τις τελικές πράξεις εκκαθάρισης δασμών και να διατάξει την κυβέρνηση να καταβάλει επιστροφές με τόκους, εξουσία την οποία η κυβέρνηση Τραμπ δήλωσε στο δικαστήριο ότι δεν θα αμφισβητήσει. Η απόφαση αυτή αφαίρεσε ενδεχόμενα νομικά εμπόδια στις επιστροφές, σύμφωνα με ειδικούς στο εμπορικό δίκαιο.

Τι θα πρέπει να κάνουν οι εισαγωγείς για να λάβουν επιστροφή;

Κάθε εισαγωγέας ενδέχεται να χρειαστεί να προσφύγει στο Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου για να λάβει επιστροφή και δεν είναι σαφές αν μπορεί να συγκροτηθεί ομαδική αγωγή που να καλύπτει το ευρύ φάσμα των εταιρειών που κατέβαλαν δασμούς, σύμφωνα με νομικούς ειδικούς. Οι εισαγωγείς έχουν προθεσμία δύο ετών για να ασκήσουν αγωγή και να διεκδικήσουν επιστροφή, βάσει της αμερικανικής εμπορικής νομοθεσίας.

Η διαδικασία ενδέχεται να πλήξει δυσανάλογα τις μικρότερες επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες έχουν ήδη υποστεί μεγαλύτερες συνέπειες από τους δασμούς σε σύγκριση με οικονομικά ισχυρές εταιρείες όπως η Costco. Δικηγόροι που εκπροσωπούν εισαγωγείς ανέφεραν ότι ορισμένοι μικρότεροι εισαγωγείς μπορεί να εγκαταλείψουν τη διεκδίκηση επιστροφής, αντί να καταβάλουν χιλιάδες δολάρια σε δικαστικά και νομικά έξοδα για να καταθέσουν αγωγή.

Υπάρχει προηγούμενο για τέτοιες επιστροφές;

Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου έχει επιβλέψει στο παρελθόν διαδικασίες μαζικών επιστροφών. Το Κογκρέσο θέσπισε το 1986 φόρο συντήρησης λιμένων (harbor maintenance tax), ο οποίος επιβαλλόταν στην αξία όλων των φορτίων που εισέρχονταν και εξέρχονταν από αμερικανικά λιμάνια. Το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε το 1998 ότι μέρος του φόρου ήταν αντισυνταγματικό. Το Δικαστήριο Διεθνούς Εμπορίου επέβλεψε διαδικασία επιστροφών που αφορούσε περισσότερους από 100.000 δικαιούχους, υπό τη διαχείριση της δικαστή Τζέιν Ρεστάνι, η οποία εξακολουθεί να υπηρετεί στο δικαστήριο.

Πρέπει οπωσδήποτε να επικρατήσει χάος;

Ειδικοί στο εμπορικό δίκαιο ανέφεραν ότι η κυβέρνηση έχει καταγράψει τις πληρωμές δασμών και έχει βελτιώσει τα συστήματα τήρησης αρχείων, γεγονός που θα μπορούσε να διευκολύνει τον προσδιορισμό του ύψους των επιστροφών. Μικρές επιχειρήσεις έχουν καλέσει την κυβέρνηση Τραμπ να προχωρήσει σε αυτόματες επιστροφές και έχουν εκφράσει ανησυχίες ότι η κυβέρνηση ενδέχεται να ελέγξει εξονυχιστικά τα τελωνειακά έγγραφα, καθυστερώντας έτσι τη διαδικασία.

Ακόμη και αν διανεμηθούν επιστροφές, ορισμένες εταιρείες που τις διεκδίκησαν ενδέχεται να μη λάβουν τα χρήματα. Αυτό διότι μπορεί να μην ήταν οι ίδιες ο «εισαγωγέας καταγραφής» (importer of record), δηλαδή η οντότητα που είναι υπεύθυνη για τη συμμόρφωση των εισαγόμενων αγαθών με τους κανονισμούς και για την πληρωμή των δασμών.

Αφού καταβληθεί η επιστροφή, το ποιος θα λάβει τελικά τα χρήματα θα εξαρτηθεί από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας που κατέβαλε τον δασμό και του εισαγωγέα καταγραφής, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει νέα νομική διαμάχη.

Εμπορικές ενώσεις έχουν προειδοποιήσει ότι η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει χρόνια.

Πηγή: skai.gr

