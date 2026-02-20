Η ΕΕ εξετάζει την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να μπλοκάρει τους δασμούς Τραμπ

Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δήλωσε την Παρασκευή ότι η ΕΕ εξετάζει προσεκτικά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να μπλοκάρει τους εκτεταμένους δασμούς που είχε επιβάλει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, τονίζοντας πως η Ένωση θα συνεχίσει να τάσσεται υπέρ χαμηλών δασμών, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

«Λαμβάνουμε υπόψη την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ και την αναλύουμε προσεκτικά. Παραμένουμε σε στενή επαφή με την αμερικανική κυβέρνηση, καθώς επιδιώκουμε να διευκρινίσουμε τα μέτρα που προτίθεται να λάβει σε απάντηση στην απόφαση αυτή», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Οι επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού βασίζονται στη σταθερότητα και την προβλεψιμότητα των εμπορικών σχέσεων. Για αυτό και συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τη διατήρηση χαμηλών δασμών και να εργαζόμαστε για τη μείωσή τους», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Πηγή: skai.gr

